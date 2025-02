Gustavo Bolívar habla del nuevo programa de créditos para emprendedores que reemplazará subsidios

Durante el consejo de ministros que llevó a cabo el pasado martes el gabinete del presidente Gustavo Petro, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar , habló sobre el programa de créditos que se lanzó en reemplazo de uno de los subsidios que daba la Nación.

Cabe resaltar que, a finales del año pasado, Bolívar anunció que el subsidio Colombia sin hambre, que ayudaba a cerca de tres millones de hogares en pobreza extrema y hogares indígenas, se acabaría en 2025, para darle paso a un programa de créditos que tiene como fin que "las personas empiecen a emprender y generar su propio ingreso".

Así las cosas, en el consejo afirmó que esta iniciativa, llamada Economía Popular para el Cambio, se lanzó el pasado 23 de enero en Barranquilla. "Hoy estamos diciéndole a Colombia que le vamos a entregar a la población los instrumentos, las herramientas, las oportunidades que nunca ha tenido, para que ellos construyan su propio ingreso", indicó Bolívar.

El director del DPS añadió que, "en los últimos 12 años", se han entregado 100 billones de pesos en subsidios.

"Todas esas personas que usaron esos 100 billones de pesos para comprar arroz y huevo, hoy podrían estar en la clase media por lo menos", dijo, y afirmó que el nuevo programa contará con 513 mil millones de pesos en créditos para emprendimientos. "Vamos a subsidiar la tasa de interés durante 6 meses", agregó.

Con el programa #EconomíaPopularProductivaySolidaria, se dará a los pequeños negocios una garantía para el crédito, cubriendo parte de su costo, y también se ayudará con un porcentaje del dinero prestado si la persona mantiene un buen comportamiento de pago 🧵: pic.twitter.com/nLxes0wXU1 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 26, 2025

Gustavo Petro, en apoyo a Bolívar, aseguró que "el subsidio no saca de la pobreza, el subsidio es un invento neoliberal para darle un monto al pobre. Lo que crea riqueza es el trabajo".

El director del DPS asintió y contó que él, a sus 13 años, inició "como vendedor ambulante". Dos años después "ya tenía una fábrica de cachuchas" y se volvió empresario.

"Hoy tengo una economía saludable y solida y a mí nunca nadie me ha dado un subsidio (...) no va a ser fácil convencer a las personas de que ese es el camino, pero yo me apunto en esa tarea", añadió Bolívar.

Prosperidad Social lanza programa Economía Popular para el Cambio

Este programa, según el DPS, busca contribuir a la reducción de la vulnerabilidad económica, y el fortalecimiento de la economía popular a través de la inclusión financiera de emprendedores en condición de pobreza, en todo el territorio nacional.

Se realiza a través de un convenio entre Prosperidad Social, Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, con una colocación prevista de más de 500 mil millones de pesos, a través de los sectores bancario, solidario y cooperativo.

El departamento añadió que "se otorgará la garantía de crédito, subsidiando su costo, así como también se subsidiará un porcentaje del capital del crédito si logra mantener un buen comportamiento de pago".

El valor máximo de crédito asociativo será de hasta 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, aproximadamente 114 millones de pesos.

Este monto dependerá de la capacidad, responsabilidad y el proyecto productivo que se pretenda desarrollar con un tiempo de hasta 5 años.

En este proceso también estarán priorizados los emprendedores que se postularon a la convocatoria de Economía Popular para el Cambio en 2024, y que no lograron cumplir requisitos.

Según el DPS, la duración del programa es de dos años inicialmente. Para acceder, en los próximos días Prosperidad Social hará convocatorias territoriales y los interesados podrán recibir toda la información a través de la página web y las direcciones regionales de la entidad.

En campaña, el Pte @PetroGustavo prometió luchar contra créditos gota a gota que perpetúan la pobreza y amenazan la vida de la gente más pobre.

Luego de meses de trabajo damos inicio al programa de CRÉDITO A LA ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA que en lo que resta del gobierno y en… pic.twitter.com/9H5fOLDCnS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 25, 2025