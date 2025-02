La estrategia del Gobierno para conseguir recursos en caso de que USAID cierre, según Bolívar

Este 4 de febrero, la Cámara de Comercio Colombo Americana entregó el listado sobre qué es lo que recibe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID , por su siglas en inglés). Entre los beneficios están 140 millones de dólares para ayuda humanitaria; 60 millones de dólares para desarrollo económico; 15 millones de dólares para paz y seguridad; 9.9 millones de dólares para salud; y 4 millones de dólares para educación y servicios sociales.

Para abordar este último punto, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, explicó a Noticias Caracol que el congelamiento de estos recursos “lamentablemente trae consecuencias para Colombia en el desarrollo de nuestra política de acabar la pobreza y la desigualdad, que son precisamente las causas de la violencia que vivimos. Pero también trae consecuencias para los Estados Unidos porque parte de esa violencia, yo diría, que se da por el narcotráfico y estas ayudas llegan al país para mitigar un flagelo que golpea fuertemente a los EE. UU.”.

Bolívar recalcó que “al acabar esas ayudas (de USAID) aquí nos quedamos cojos en la lucha contra el narcotráfico”.

Respecto a cómo se verían afectados en la entidad de Prosperidad Social, su director indicó que la colaboración que se ha venido realizando con USAID “es condicionada. Nosotros tendríamos que poner una una contrapartida a lo que ellos siempre ponen, o sea, lo que ellos dicen es: ‘nosotros les ayudamos, pero ustedes también ponen una parte’, y eso ha estado funcionando muy bien”.

Debido a este panorama, “nosotros este año ya no podemos contar con esos recursos, pero como ha dicho el presidente Petro, tenemos que reinventarnos, buscar otros aliados, buscar en la cooperación internacional cómo cubrir estos huecos que nos deja la -ya diría casi que- desaparición de USAID de las políticas sociales en Colombia”.

¿Los programas sociales en Colombia se podrían acabar si USAID cierra?

Como respuesta, Gustavo Bolívar contestó: “No sabemos si sea una política de este gobierno del presidente Trump o si de pronto en otros gobiernos (un poco más progresistas o demócratas) pudieran volver estas ayudas porque esto, como ha dicho el presidente, no son ayudas, es una cooperación porque es un gana y gana para los dos países. Ellos tienen un problema muy grave, muy fuerte de drogadicción, y nosotros estamos ayudando aquí a combatirlo”.

La estrategia que planea el gobierno si USAID cierra

Entre una de las opciones mencionadas por Bolívar es que, muy probablemente, el gobierno buscaría acceder a nuevas fuentes de financiación a través de cooperación, pero hasta el momento es una idea que se está trazando.

“Ya estamos haciendo una agenda diplomática, digamos, incluso los funcionarios con embajadores de otros países que son los países ricos porque, es que quiero que entiendan esto, Estados Unidos es un país rico y no es que tenga la obligación de ayudar a los países pobres; sino que es un fenómeno de empatía con los países pobres porque estas naciones ricas tienen algunas veces hasta superávit. Hay países en Europa y en Asia que tienen ayudas para Latinoamérica, para África, digamos lo que llamamos el Sur Global, pero a veces no se gestiona. Entonces, vamos a empezar a gestionar porque es como si ‘nos hubieran matado la vaca’, entenderán el símil, y es que la gente estábamos como conformes con esto y en una zona cómoda, pero al ya no tenerlos tenemos que salir a buscar esos recursos en muchas embajadas, en muchos países, donde sabemos que hay dinero para cooperación internacional”, comentó Gustavo Bolívar.

