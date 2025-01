¿Ha visto a Sarita Michel? Familia de Sogamoso busca desesperadamente a niña desaparecida

La familia Sarita Michel Vargas Vega, una niña de 11 años de Sogamoso, Boyacá, le perdió el rastro a la menor en las fiestas de Navidad. Entre lágrimas, sus padres adelantan una exhaustiva búsqueda para dar con su paradero, esperando que pronto vuelva a casa.

Leidy Tatiana Vega Sierra, madre de la menor desaparecida, contó a Noticias Caracol que durante la madrugada del 25 de diciembre la familia de su esposo tuvo algunas diferencias en medio de la celebración de Navidad.

(Lea también: Policía investiga caso de exceso de fuerza en Bogotá: agente le dio fuerte golpe con bolillo a joven )

"En el momento de esas circunstancias la niña salió, la vi cuando salió por este portón. Cuando quise a los 15 o 20 minutos salir a buscarla, ya no me aparecía... Ya no puedo más, estoy desesperada, no sé qué más hacer, a quién más acudir o cómo encontrarla", relató la madre.

Publicidad

Estos días han sido de total incertidumbre para los Vargas Vega, quienes dijeron no haber regañado a su hija, quien fue vista por última vez en la Vereda Vanegas.

Sarita Michel Vargas Vega mide aproximadamente 1.47 cm, es de contextura delgada, tiene cabello negro casi hasta la cintura, ojos color café y cejas pobladas, entre las cuales resalta una cicatriz pequeña en la parte izquierda. Además, cuenta con nariz mediana, labios delgados y dentadura completa.

Publicidad

Al momento de su desaparición vestía un jean negro entubado, tenis blancos con rosado, camiseta ombliguera blanca con letras, chaqueta negra y otra morada con estampados de la pantera rosa.

Fiscalía

Avanzan las labores de búsqueda

Jorge Cárdenas, alcalde (E) de Sogamoso, dijo a Noticias Caracol que se han adelantado procesos para dar con el paradero de Sarita Michel, los cuales han sido apoyados por diferentes instituciones.

"Se desarrollaron actos de búsqueda, incluso con caninos para dar con el paradero. El domingo (29 de diciembre), no se obtienen los resultados digamos y se pasa la situación a la Fiscalía URI 23 para que siga todo el desarrollo de la investigación", señaló el mandatario.

La familia de esta menor pide ayuda para ubicarla, en medio de mensajes con los que guardan la esperanza de poderla abrazar muy pronto. "Que se comunique que por lo menos diga estoy bien, no se preocupen, pero por lo menos que nos dé señales de vida, que nos dé alguna opción de cómo está", expresó con la voz entrecortada la madre de Sarita Michel Vargas.

La Administración Municipal de Sogamoso informa que continúa la búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el pasado 24 de diciembre del presente año, y presenta los avances en la operación llevada a cabo desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). pic.twitter.com/Vj5f1l3yEP — Alcaldía de Sogamoso (@AlcSogamoso) December 29, 2024

Publicidad

(Lea también: Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en Bogotá: esto se sabe )