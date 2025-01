Exceso de fuerza de policía en Bogotá: agente le dio fuerte golpe con bolillo a un joven

El caso de un joven se hizo viral luego de que compartió un episodio de exceso de fuerza que vivió por parte de una agente de policía en Bogotá. El hecho se presentó en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital colombiana.

El video que compartió la cuenta de X @ColombiaOscura_ mostró que cuando una uniformada le estaba solicitando los documentos al joven, él empezó a grabar el procedimiento. En un momento la mujer dijo: “Mire hacia allá” y cuando él fue a girar el rostro, ella le propinó un fuerte golpe (que sonó fuerte) con el bolillo.

#BOGOTÁ. "Severo juetazo" 🤯 Imágenes del estado en el que quedó joven después de recibir bolillazo por parte de una uniformada de la Policía al parecer perteneciente al CAI Rincón, loc/Suba, que se molesto solo porque el joven empezó a grabarla a pesar de no haber sido grosero. https://t.co/TUuC69cZtS pic.twitter.com/JJlhbfkQBO — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) January 1, 2025

El joven estaba acompañado de otros ciudadanos cuando empezó a grabar. La agente, apuntándolo con el dedo le manifestó: “No me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. ¡A mí no me esté tomando ni fotografías ni videos!”.

En otro video, el joven narró: “La patrullera de esta moto (DFJ 14E) me acaba de dar severo fuetazo en la cara sin yo haberle hecho nada, tengo las pruebas de hecho. Ni le fui grosero. Aquí a los socios también les están pidiendo los papeles. Allá la doña (refiriéndose y grabando a la policía), como ven paila, aleta. Cómo le deja la cara a uno sin razón alguna”.

Policía se pronunció sobre actuar de la agente

Luego de que el hecho se hizo viral en redes sociales, la Policía Nacional de Colombia publicó un comunicado sobre los hechos e informó tres puntos.

El joven terminó con el pómulo inflamado - X: @ColombiaOscura_

En el primero de ellos explicó: “Se ordenó abrir una investigación disciplinaria contra la uniformada para esclarecer los hechos que se presentaron en la localidad de Suba”.

En el segundo, se aclaró que “estos hechos se habrían presentado en el mes de octubre del año 2024, pero hasta ahora la Policía Metropolitana de Bogotá conoce el caso”.

Y en el tercero, “rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Así mismo, seremos contundentes ante las actuaciones de policías que vayan en contravía de los preceptos institucionales”.

El alcalde Galán se pronuncia sobre el caso

Sobre este caso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció y enfatizó: "Cero tolerancia frente a casos de abuso. Ante la denuncia de un comportamiento abusivo por parte de una funcionaria policial en la localidad de Suba, le he pedido a la @PoliciaBogota esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes".

El alcalde mayor recalcó que "la seguridad de Bogotá se construye con base en el respeto de los derechos humanos, una relación respetuosa entre autoridades y ciudadanos, y bajo estándares de excelencia en el servicio de policía. El gobierno distrital estará atento al resultado de la investigación de este procedimiento e impulsará las acciones necesarias para evitar que este tipo de conductas abusivas ocurran".

