Icetex responde a jóvenes afectados por cambios en crédito: "No cumplieron con los requisitos"

Varios jóvenes denunciaron públicamente que se presentaron a una convocatoria del Icetex , gastaron sumas considerables de dinero y algunos viajaron al exterior luego de haber sido incluidos en la lista publicada por la entidad el pasado 2 de septiembre; pero ahora fueron descartados del proceso.

El programa de crédito 100% condonable denominado por el Icetex como Jóvenes Talentos 2024 ofrecía un préstamo de hasta 25.000 dólares, no una beca, para colombianos destacados en las áreas de artes y STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Al menos 15 jóvenes aseguran estar seriamente afectados porque el listado que publicó el Icetex contenía su nombre y, luego de una revisión interna, descalificaron a varios colombianos que ya hasta habían pagado matrículas en el exterior y renunciado a sus trabajos. Frente a esta polémica, la entidad se pronunció y explicó por qué cambiaron los resultados.

“El Comité del Portafolio Internacional de la entidad ordenó una revisión exhaustiva de las postulaciones para garantizar que cada solicitud fuera evaluada conforme con lo establecido en los términos de referencia, verificando el cumplimiento de todos los requisitos y la autenticidad de los documentos presentados por los postulantes”, mencionó el Icetex en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la entidad, este proceso identificó a algunos postulantes que no cumplieron a cabalidad con los requisitos exigidos, razón por la que fueron excluidos.

“Se identificaron casos en los que algunos postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, como: documentación incompleta, certificaciones que no habían sido expedidas por las instituciones de educación correspondientes, certificaciones de programas no válidos en el marco de la convocatoria, certificados de autorización o aval de las instituciones para realizar el proyecto de retribución social donde no se completaban las 120 horas exigidas, y estudiantes que ya habían culminado los estudios para los que se postularon. Estas situaciones, lamentablemente, determinaron que dichas solicitudes fueran descartadas”, explicó el instituto.

La lista actualizada tras dicha revisión fue publicada por el Icetex el pasado 5 de noviembre y en ella se eliminaron a varios jóvenes que ya habían confiado en los resultados iniciales y ahora se encuentran fuera del país, con deudas pendientes y sin la posibilidad de acceder al crédito para sus estudios.

La entidad, por su parte, dejó en claro que “la selección final culmina únicamente con la legalización del crédito”. Y se refirió a los señalamientos de varios jóvenes afectados por la revisión del proceso.

“El Icetex lamenta profundamente que algunos jóvenes hayan decidido viajar al exterior sin haber completado el proceso de selección ni haber recibido la comunicación oficial de su selección final como beneficiario de la convocatoria”, se lee en el boletín de prensa del instituto.

En dicho comunicado, el Icetex no hace referencia a algunos comentarios que señalaban que los cambios en el proceso del crédito se habían efectuado porque la entidad no contaba con los recursos económicos para responder por la sostenibilidad de la convocatoria.

Una de las jóvenes afectadas por revisión del Icetex viajó a España

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Karina Muñoz, una joven caleña que había sido aceptada en la publicación de resultados del Icetex de septiembre; razón por la que viajó a España para cursar una maestría e incluso solicitó un préstamo de 30 millones de pesos a fin de costear la visa de estudiante para poder permanecer en Barcelona.

Sin embargo, con la revisión que hizo la entidad, Muñoz fue descartada de la convocatoria y ahora tiene una deuda que debe pagar el próximo diciembre.

“Acordamos con el Liceu que cuando llegara el dinero de la beca, yo pagaría la matrícula, que cuesta 35 millones de pesos. Ahora no sé qué hacer, porque yo no me presenté a una beca para tener deudas y para después de dos meses de haber ganado la beca me digan: ‘No, ya no tienes la beca’. Además, tuve el mayor puntaje. No es justo”, contó la música en un video.

Agregó que, si el Icetex no la ayuda, tendrá que regresar a Colombia con deudas y sin trabajo, pues renunció para poder viajar al exterior.

“Presidenta del Icetex, Patricia Abadía, no me deje aquí, no me haga volver a Colombia con deudas y sin trabajo, porque era profesora de fagot en cuatro instituciones de música clásica en Cali a las cuales renuncié para poder estar aquí”, acotó la joven.

Sobre este asunto puntual, el Icetex se pronunció en el boletín de prensa y señaló que “en el caso de Karina Muñoz, fagotista de la ciudad de Cali, su solicitud fue descartada debido a que las cartas de aval presentadas por esta aspirante no sumaban las 120 horas de retribución social requeridas por la convocatoria (quedando 24 horas pendientes de certificar). Este requisito es indispensable para la selección, según los términos de referencia. Además, la totalidad de 120 horas es obligatoria para realizar la posterior condonación del crédito otorgado”.

Y adicionó que “la postulante solicitó el día 13 de septiembre una carta para presentar a la Embajada de España en la que se le certificara como seleccionada, y, de manera inmediata, el Icetex respondió que esta carta no podía ser emitida hasta que no conociera el listado final de beneficiarios”.

Sin embargo, Muñoz criticó la respuesta de la entidad y recalcó que “se visualiza cada vez más el desinterés por parte del Icetex de responsabilizarse de sus acciones, que han llevado a una cantidad enorme de jóvenes a estar por fuera de su país, a la deriva, que pensaron que ganaron los recursos para lograr sus sueños y todavía no han podido acceder tan siquiera a su carta de seleccionados”.