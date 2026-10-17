Incineran bus que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta: hombres armados habrían obligado a pasajeros a bajar

Un bus de servicio público de la empresa Concorde, que cubría una ruta entre Bogotá y Cúcuta, fue incinerado en el páramo del Almorzadero, en un tramo vial entre Cerrito, Santander, y Chitagá, Norte de Santander. Según la información preliminar, hombres armados interceptaron el vehículo, obligaron al conductor a detenerse y a los pasajeros a descender antes de prenderle fuego. Las autoridades adelantan acciones para ubicar a los responsables.

El hecho se registró en el kilómetro 87 de la vía que comunica a Cerrito con Chitagá. Fue en el tramo de la Troncal del Norte cuando hombres armados interceptaron el vehículo de transporte público. Según versiones iniciales sobre lo sucedido, cinco hombres encapuchados obligaron al conductor a detener la marcha, hicieron bajar a todos los ocupantes del automotor y posteriormente le prendieron fuego. El vehículo afectado era un bus nuevo con número interno 5275, afiliado a la empresa de transportes Concorde.

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El mayor Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia de Santander, entregó detalles de lo ocurrido en entrevista con el medio regional Canal TRO. El funcionario indicó que, hasta el momento de su reporte, no se tenía información de personas heridas por este hecho. La situación, sin embargo, generó preocupación por las condiciones de seguridad en este corredor estratégico del departamento.



Un bus de la empresa Concorde fue incinerado en el kilómetro 87 en jurisdicción de Santander, en la vía que comunica a Cerrito con Chitagá, Norte de Santander, en el páramo del Almorzadero. #VocesySonidos pic.twitter.com/nPEw45OhTK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 17, 2026

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Las autoridades aún deben establecer las circunstancias precisas del ataque y la identidad de quienes participaron en la incineración. Además, durante sus declaraciones, Arenas señaló que el páramo del Almorzadero es un punto estratégico por su ubicación y por la conexión entre varios departamentos.

“Ese punto entre Málaga y el Cerrito sobre el páramo del Almorzadero es un punto estratégico tanto para economías lícitas como para economías ilícitas”, manifestó y luego agregó: "Allí tenemos una parte limítrofe con Arauca, con Norte de Santander y estos bandidos del ELN, que al parecer fueron los que salieron allí, pues les permiten ingresar a nuestro departamento y rápidamente retornar a algunos de los otros”.

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Tras conocer lo ocurrido, las autoridades departamentales solicitaron una respuesta rápida de la Fuerza Pública para identificar y capturar a los responsables del ataque. “No podemos permitir que estos bandidos sigan intimidando a la población civil”, afirmó. El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier información que pueda contribuir a las investigaciones y permita a las autoridades actuar oportunamente.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que continua el cierre total de la Troncal del Norte, en la vía Cerrito-Cúcuta, a la altura del PR 58+0300, en la salida del municipio de Cerrito.

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La entidad indicó que personal se encuentra realizando trabajos para habilitar el paso vehicular lo antes posible. Asimismo, advirtió que no había una ruta alterna habilitada para los usuarios de este corredor. Por esta razón, quienes tengan previsto transitar por la zona deben tener en cuenta el cierre reportado y consultar las actualizaciones oficiales sobre la reapertura de la vía.