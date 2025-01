Isabel, un ángel para las mascotas en la guerra del Catatumbo: "Me salgo, pero con mis animales"

En el Catatumbo, Colombia, la situación de orden público no parece darle tregua a miles de miembros de la comunidad que han tenido que irse de la zona en los últimos días. La guerra ha escalado a un punto donde el presidente Gustavo Petro anunció que declararía un estado de emergencia económica para intentar contrarrestar la crisis en la zona.

En medio del álgido panorama social, unos de los más afectados han sido los animales, quienes han quedado a la intemperie por los fuertes enfrentamientos de las disidencias y el ELN. Como caída del cielo, un ángel llamado Isabel ha decidido que no dejará la zona si no es con todos los seres a los que les da refugio.

Mujer con refugio de animales en el Catatumbo

Isabel Rincón lleva 7 años luchando por la defensa de los animales en el Catatumbo. En los últimos días, ha visto como todos sus vecinos y los residentes de las veredas cercanas han ido abandonando sus viviendas por la delicada situación de orden público que atraviesa la zona, sin embargo, ella está reacia a irse.

"Aquí quedamos como tres familias, ha estado todo tranquilo, en verdad, pero sí he estado muy nerviosa porque yo quedé solita, porque hasta mi marido se fue asustando, entonces es fuerte", admitió Isabel.

En diálogo con Noticias Caracol, la defensora confesó que lo que la impulsó a quedarse es la lucha que ha dado para sostener el refugio, por lo cual no puede "dejarlos botados". Cree que en su casa hay decenas de ellos, pero ha alimentado muchos más que están a la deriva en las zonas cercanas.

Atenderlos, generalmente, es una suma de esfuerzos de varias personas que se unen para poder asistir a estos animales, pero en medio de la guerra esto se ha complicado. "Dios proveerá", dice esperanzada, esperando que sigan llegando las ayudas.

A su casa han ido llegando perros y gatos, los cuales buscan un lugar para estar. Hay familias que han tenido que dejar a sus mascotas, puesto que no pueden viajar con ellos.

"Yo lo único que le pido es que me ayuden... por ahí me llamó un señor que de los que sacan las personas y dicen que para que me salga de acá. Yo le digo que sí me salgo, pero con mis animales", comentó.

