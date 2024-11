Joven quindiana que creció en hogar sustituto del ICBF se unió al Ejército para cumplir un sueño

Carolina Tintinago se ha convertido en un gran ejemplo de superación. Tras crecer en un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, estudió sicología y después de graduarse se enlistó en las filas del Ejército Nacional para, desde su profesión, servirle a la patria y hacer una carrera de oficial o suboficial.

“Sea bienvenida a la familia del Ejército Nacional, la acogemos y esperamos que por su valentía logre cumplir ese sueño tan anhelado que tiene de ser oficial o suboficial”, manifestó el coronel Servio Fernando Rosales Caicedo, comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, a la llegada de la soldado Tintinago.

A través de la red social de X, el Ejército Nacional relató la historia de Carolina. Blanca Doris Alzate Bedoya, defensora de familia y bienestar familiar del ICBF Armenia, recordó el proceso que siguió la joven desde que llegó al Bienestar Familiar: “Es una niña que ingresa desde muy pequeña a ICBF con un hermano un año menor que ella. Desde que ha estado vinculada con nosotros ha sido una niña muy estudiosa".

Alzate complementó que Carolina "inicialmente estuvo becada en el hogar sustituto hasta la mayoría de edad. Cuando cumple la mayoría de edad y estaba terminando su bachillerato es ubicada en una modalidad que se llama casa universitaria. En este momento ya egresó de psicología, ya es psicóloga y también siempre tuvo dentro de sus ideales pertenecer a las fuerzas, entonces en ese momento se establece el contacto con la brigada y nos dan la posibilidad de que ella entre a prestar servicio militar como psicóloga, apoyando en funciones propias de su profesión”.

Carolina Tintinago se enlistó en las filas del Ejército Nacional - Ejército Nacional de Colombia

¿Cómo se ha sentido la soldado Tintinago durante su experiencia en el Ejército Nacional?

“Esto lo siento ahora como un reto más de los que yo he superado en mi vida. Me siento superfeliz y ya me imagino a todo a lo que me voy a enfrentar, todo lo que voy a superar, para todo lo que yo voy a aportar desde mis conocimientos”, dijo Carolina.

“Ella puede inspirar a que muchas personas se superen y no se queden en lo mismo. Ella siempre se ha mostrado muy dispuesta a brindar su apoyo, a servir de primera red de apoyo”, dijo Gerardo Andrés Duque Doncel, psicólogo del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento Nro8.

Sobre su servicio en el Ejército Nacional, Harveir Leonardo Aguirre Álvarez, comandante de la Compañía de Instrucción, dijo que “la soldado Tintinago siempre ha tenido un desempeño excelente y respecto a los compañeros ha fortalecido el ámbito de observar, de verificar y de asesorarlos en las diferentes dificultades que puedan presentarse”.

"Muy enriquecedora esta experiencia. Los cursos al saber que yo soy psicóloga recurren mucho a mí. Estos tres meses de entrenamiento han sido muy satisfactorios para mí, he asumido retos y he hecho cosas que nunca me imaginé ser capaz”, puntualizó la soldado Tintinago.

La soldado Tintinago, es una joven quindiana y psicóloga, que demuestra valentía frente a la vida. Desde su niñez ha tenido el apoyo incondicional del @ICBFColombia y ahora hace parte de su nueva familia: el Ejército Nacional.#IncorpórateAlEjército#OctavaBrigada pic.twitter.com/NJQLZLvKiZ — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) November 13, 2024

