Lo que se sabe de los presuntos responsables del atentado con carro bomba en el peaje San Pedro

En la madrugada del viernes 23 de octubre se presentó un atentado con explosivos en el peaje San Pedro, ubicado en la vía que comunica a Villanueva con Monterrey, en Casanare, que dejó cuatro personas heridas y graves daños en la infraestructura. El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, entregó detalles de lo sucedido durante una entrevista con Noticias Caracol.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el peaje quedó prácticamente destruido por la explosión. Las personas que se encontraban en el lugar fueron trasladadas al hospital local de Villanueva para recibir atención médica y valoración clínica. Según el alcalde, los afectados no presentaban heridas de gravedad.

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¿Qué se sabe del atentado en el peaje San Pedro?

Según los datos preliminares entregados por el equipo antiexplosivos de la Policía Nacional, la carga utilizada en el atentado tendría entre 100 y 120 kilos de explosivos de alta potencia, de acuerdo con lo señalado por el alcalde durante la entrevista. “Es un atentado contra la integridad humana”, manifestó Vizcaíno al referirse a lo ocurrido en este corredor vial del departamento.



El atentado se registró alrededor de las 12:30 de la madrugada, según los detalles entregados por las autoridades. En los registros conocidos se observa cómo dos sujetos llegan a la zona y uno de ellos deja un vehículo en el sentido Monterrey-Villanueva para posteriormente salir corriendo hacia una motocicleta.

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De acuerdo con los análisis preliminares, los presuntos responsables podrían haber resultado heridos por las esquirlas o por la onda explosiva. Sobre la posible activación del artefacto, el alcalde explicó: “Se ha dicho que la carga se activaba remotamente, entonces como que ya venían sobre tiempo de dejar el vehículo y salir corriendo”.

Ante esta posibilidad, el mandatario hizo un llamado a los centros de salud y hospitales de la región para que estén atentos a la eventual llegada de personas con lesiones relacionadas con la explosión y puedan brindarles atención oportuna cerca de la zona. Asimismo, pidió activar las alertas en municipios de departamentos vecinos, como Cundinamarca y Boyacá, ante la posible llegada de personas heridas.

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¿Cómo lograron salir con vida las personas que estaban en el peaje?

Según los testimonios conocidos por el alcalde, las personas que se encontraban en el peaje lograron resguardarse momentos antes de la explosión. Las mujeres que estaban en el lugar permanecieron dentro de las casetas, mientras que el vigilante alcanzó a cubrirse para reducir las afectaciones.

Además, de acuerdo con lo relatado por el mandatario, la persona que descendió del vehículo habría hecho señas para que quienes estaban en el peaje salieran corriendo. Esta advertencia permitió que reaccionaran y buscaran un lugar para protegerse antes de la detonación. Los afectados fueron trasladados al hospital local de Villanueva, donde permanecen bajo valoración médica.

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¿Qué grupos armados tienen presencia en esta zona de Casanare?

De acuerdo con la información entregada por el alcalde, en el departamento se investiga la posible participación de estructuras criminales que tienen presencia en diferentes sectores de la región.

Entre las hipótesis mencionadas se encuentran posibles vínculos con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y estructuras disidentes de las Farc. Sin embargo, hasta el momento, estas referencias corresponden a líneas de investigación y no permiten atribuir directamente el atentado a una organización específica.

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¿De cuánto sería la recompensa por información sobre los responsables?

Tras lo ocurrido, las autoridades departamentales avanzan en las medidas para obtener información que permita identificar y ubicar a los responsables del atentado.

De acuerdo con lo señalado en la información entregada, el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz, espera que se apruebe una recompensa de $50 millones para quienes suministren datos que contribuyan a esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

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Mientras se adelantan las investigaciones, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier dato relevante a través de los canales oficiales y evite difundir información sin confirmar sobre los presuntos responsables.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO