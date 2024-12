Los villancicos navideños para este 16 de diciembre, primer día de novenas: no está Tutaina

Este 16 de diciembre, las familias colombianas inician la celebración de la Novena de aguinaldos , y la música juega un papel esencial para dar inicio a este esperado ciclo de tradiciones. Los villancicos navideños son una parte fundamental de esta festividad y acompañan con alegría y espíritu a todos los hogares durante las nueve noches previas a la Nochebuena.

Desde hace años, las novenas en Navidad han sido una de las tradiciones más arraigadas en la cultura colombiana, uniendo a familias, amigos y comunidades en torno a la celebración del nacimiento de Jesús. El primer día de novena, que comienza el 16 de diciembre, marca el inicio de una serie de rituales que incluyen oraciones, rezos y, por supuesto, música.

En Colombia, el repertorio de villancicos navideños varía según la región, pero todos comparten el propósito de generar un ambiente religioso. Al ser cantados en familia o en grupos, los villancicos se convierten en un medio para fortalecer los lazos familiares y mantener vivas las tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

Los gozos en la novena de Navidad van acompañados de cantos - Getty Images

(Lea también: En sus novenas navideñas no pueden faltar estas recetas tradicionales )

Villancicos para el primer día de novena

La primera noche de la Novena de Aguinaldos es particularmente especial, ya que marca el inicio oficial de la Navidad para muchos hogares. En esta noche, las familias se reúnen en torno al pesebre, decorado con esmero, para dar inicio al rezo y cantar los villancicos tradicionales. Aunque el repertorio de villancicos varía según las regiones, hay algunos que se cantan con especial entusiasmo en todo el país. Estos son algunos de los villancicos más emblemáticos para el primer día de novena, según la Alcaldía de Dibulla, La Guajira.



Los peces en el río: Un clásico de la tradición española que se ha ganado un lugar especial en las celebraciones colombianas. Su letra cuenta cómo los peces en el río se alegran al ver al Niño Jesús. Este villancico es perfecto para comenzar la novena, pues su tono fresco invita a todos a unirse en el canto.

Un clásico de la tradición española que se ha ganado un lugar especial en las celebraciones colombianas. Su letra cuenta cómo los peces en el río se alegran al ver al Niño Jesús. El burrito sabanero: Este villancico venezolano se ha convertido en un himno navideño en Colombia. Con su característico ritmo pegajoso, cuenta la historia del burrito que lleva al Niño Jesús en su viaje hacia Belén. Es uno de los villancicos más cantados en las novenas, especialmente por los niños, quienes disfrutan de su letra divertida y animada.

Este villancico venezolano se ha convertido en un himno navideño en Colombia. Es uno de los villancicos más cantados en las novenas, especialmente por los niños, quienes disfrutan de su letra divertida y animada. Noche de paz: Aunque de origen austríaco, “Noche de paz” se ha consolidado como uno de los villancicos más queridos en el mundo cristiano. Su melodía suave y su mensaje de paz y amor son el complemento perfecto para la noche del 16 de diciembre, cuando se comienza la Novena de aguinaldos.

Aunque de origen austríaco, Su melodía suave y su mensaje de paz y amor son el complemento perfecto para la noche del 16 de diciembre, cuando se comienza la Novena de aguinaldos. Campana sobre campana: Este villancico, nacido en la región de Andalucía, España, es uno de los más populares en Colombia. Su ritmo alegre y su letra emotiva narran el mensaje de paz y esperanza que trae el nacimiento del Niño Jesús. Es uno de los villancicos más cantados en la noche del 16 de diciembre.

¿Cómo rezar la novena de Navidad este 16 de diciembre? - Getty Images

Publicidad

Letra de Campana sobre campana

Campana sobre campana, y

sobre campana una, asómate

a la ventana, verás al Niño en

la cuna.

Belén, campanas de

Belén, que los ángeles tocan

¿qué nueva me traéis?

Publicidad

Recogido tu rebaño

¿a dónde vas pastorcillo? Voy

a llevar al portal requesón,

manteca y vino.

Belén, campanas de Belén, que

los ángeles tocan

¿qué nueva me traéis?

Campana sobre campana, y

sobre campana dos, asómate

a esa ventana, porque está

naciendo Dios.

Belén, campanas de Belén, que

los ángeles tocan

¿qué nueva me traéis?

Publicidad

Campana sobre campana, y

sobre campana tres,

en una Cruz a esta hora, el Niño

va a padecer.

Belén, campanas de Belén, que

los ángeles tocan

¿qué nueva me traéis?

Pixabay

Publicidad

Letra de Noche de paz

Noche de paz, noche de amor

Todo duerme en derredor sólo

velan mirando la faz

de su niño en angélica paz José

y María en Belén

José y María en Belén

Noche de paz, noche de amor

Llena el cielo un resplandor en

la altura resuena un cantar: os

anuncio una dicha sin par que

en la tierra ha nacido Dios hoy

en Belén de Judá

Hoy en Belén de Judá

Noche de paz, noche de amor

todo canta en derredor

clara se escucha la voz celestial

llamando al hombre al pobre portal

Dios nos ofrece su amor

Dios nos ofrece su amor



Letra de Peces en el río



Pero mira como beben los peces en el río

pero mira como beben por ver a Dios nacido

beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen se está peinando

entre cortina y cortina

sus cabellos son de oro

y el peine de plata fina

Publicidad

Pero mira como beben los peces en el río

pero mira como beben por ver a Dios nacido

beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen lava pañales

y los tiende en el romero

los pajarillos cantando

y el romero floreciendo

Publicidad

Pero mira como beben los peces en el río

pero mira como beben por ver a Dios nacido

beben y beben y vuelven a beber

los peces en el río por ver a Dios nacer

Burrito sabanero

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

si me ven, si me ven

voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Publicidad

Tuki tuki tuki tuki

tuki tuki tuki ta

apúrate, mi burrito

que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki

tuki tuki tuki tu

apúrate mi burrito

vamos a ver a Jesús

Publicidad

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

si me ven, si me ven

voy camino de Belén

si me ven, si me ven

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

si me ven, si me ven

voy camino de Belén