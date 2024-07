No solo es Catalina Gutiérrez, otra médica narra maltrato en residencia: “Decían imbécil”

En Colombia, el suicidio de la residente Catalina Gutiérrez ha conmovido a miles de personas y ha dejado al descubierto una maraña de abusos, malos tratos y muchas preguntas sobre el acoso en el país. Una médica contó lo que vivió durante su época de estudio.

>>> Vea, además: Tras la muerte de la residente Catalina Gutiérrez, más médicos denuncian maltratos

Este caso puso sobre la mesa un asunto del que ahora todo el mundo está hablando: la forma cómo son atropellados algunos jóvenes en sus sitios de estudio o de trabajo.

Los relatos de médicos que vivieron lo mismo

“Básicamente lo que viví fue horrible, un infierno total, muchos malos tratos, gritos. La forma de enseñar de ellos es con gritos, humillaciones. Lo mínimo que decían era estúpida o imbécil. Yo puse una denuncia con el decano de Medicina, un neurocirujano, pero esa denuncia no pasó a mayores”, manifestó Adriana Real, anestesióloga.

Publicidad

La doctora Real manifestó que un coordinador los citó para decirles que eran mediocres: “Dijo que la forma en la que nos trataban es porque éramos mediocres. Un compañero dijo que tenía depresión y que tomaba antidepresivos y en esa reunión dijo que el regaño iba para todos menos fulanito, que quizás se deprime y se tira de un edificio”.

“Me di cuenta de que estaba deprimida después del primer año. Le comenté al coordinador de anestesiología que iba a renunciar, que estaba deprimida. Le insinué que era maltrato. Le lloré, dije que estaba deprimida y que había pensado en renunciar. Me dijo que si renunciaba era porque no me gustaba la anestesiología”, complementó.

Publicidad

La doctora narró que el caso de Catalina Gutiérrez le trajo recuerdos de todo lo que le pasó: “Eso me dio muy duro, revivió todo lo que me había pasado”.

El doctor Andrés Gómez es otro médico que hizo su residencia en la Universidad Javeriana. Él denuncia gritos, extensas jornadas laborales, compañeros que duermen en los carros y funciones que no les corresponden, como hacer aseo.

“Es complejo, porque implicó revivir y volver a muchos episodios de mi vida difíciles de sobrellevar, que tienen una alta carga afectiva. Hicieron que el paso por mi especialización, que era la realización de un sueño, se convirtiera en una pesadilla. Me quitó mucho la tranquilidad”, aseguró el doctor Gómez.

>>> En contexto: Nuevo mineducación tomará medidas tras muerte de la residente Catalina Gutiérrez