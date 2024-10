Niña fue agredida por compañeras del colegio en Soledad: cortaron su cabello y la robaron

En un colegio ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, se registró el alarmante caso de una menor de 11 años que fue atacada por dos compañeras dentro de los baños de la institución educativa.

Según el relato de la víctima, el pasado martes, 10 de septiembre de 2024, al final de la jornada escolar la niña fue sorprendida por las agresoras, quienes la amenazaron con unas tijeras, cortaron parte de su cabello y le sustrajeron dinero que llevaba en sus bolsillos.

La niña, asustada por la situación, se refugió en un salón de clases hasta que las agresoras se marcharon del baño. Al regresar a su hogar, contó lo sucedido a su madre, quien tomó la decisión de denunciar tanto ante las autoridades escolares como ante la Policía de Infancia y Adolescencia.

"La niña se asustó mucho, ella salió corriendo, se escondió en uno de los salones, esperó a que las otras niñas salieran del baño y, cuando salieron, pues ella salió y se fue para la casa", explicó la madre, en conversación con Blu Radio.

Publicidad

"Cuando llegó a la casa, me dijo todo lo que había pasado y ahora no quiere venir al colegio. La niña está afectada por la situación, ella me dice: 'mami, yo no quiero ir, tengo miedo'", agregó la mujer.

Padres de familia organizaron un plantón

Publicidad

Este incidente ha generado una profunda preocupación entre los padres de familia, quienes realizaron una protesta frente a las instalaciones del colegio, exigiendo que se tomen medidas urgentes para evitar que este tipo de actos violentos se repitan.

Los manifestantes exigieron respuestas inmediatas por parte de las autoridades educativas.

Y en respuesta, el rector del colegio se pronunció, afirmando que están investigando los hechos y que se implementarán medidas de seguridad, como la posible instalación de cámaras y la presencia de docentes que supervisen las áreas más vulnerables del colegio, especialmente durante las salidas.

Asimismo, la madre de la víctima presentó el caso ante la Secretaría de Gobierno, la Personería y la Policía, quienes ya han iniciado un proceso de investigación para dar con las responsables del ataque.

Publicidad

Por ahora, las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y tomar acciones que garanticen la seguridad dentro de la institución educativa.