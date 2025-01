Los dolorosos relatos tras la muerte de dos hermanitas en incendio en Soacha: “Pedían ayuda”

La comunidad del barrio Ducales llora hoy la muerte de las hermanitas Luz Ángela y Evangelin Barbosa, de 4 y 7 años, que perecieron en medio de un incendio en Soacha, Cundinamarca. Hay una hipótesis de las causas de la conflagración.

(Lea también: Grave incendio en Soacha, Cundinamarca, consumió 4 casas: dos niños murieron)

“El fuego no nos permitió sacarlas”

Las llamas se propagaron muy rápido, dicen los vecinos del sector, que poco pudieron hacer para ayudar a las niñas que se quedaron atrapadas en la vivienda.

José Gabriel Vanegas, padrino de las niñas, le contó a Noticias Caracol que al llegar al sitio “estaba todo cubierto en llamas, casi el 100% quemado, los carros se quemaron”. Afirmó que intentaron rescatar a las hermanitas, “pero el fuego no nos permitió sacarlas”.

“No se pudo hacer nada, no se pudo ingresar a la vivienda, porque había dos bebés adentro, pero de un momento a otro todo empezó a explotar, y pues obviamente la llama subió, nos rompió los vidrios, en mi cuarto se quemaron mis cosas, las cosas de mi hija”, relató otra habitante del barrio Ducales.

Otra vecina le dijo al medio citado que “buscamos agua, extintores, porque pedían mucha ayuda. Eso fue lo que más nos destrozó, no poder ayudarlas porque la llamarada estaba muy fuerte y no nos dejaba ingresar. El vecino de abajo fue el que más intentó ingresar, pero quedó con quemaduras y no se pudieron salvar”.

¿Qué provocó el incendio en Soacha?

La madre de las niñas las había dejado almorzando en la casa, durante la tarde de este miércoles 29 de enero, mientras llevaba a otras dos hijas al colegio. Al regresar, la alertaron sobre un incendio en su cuadra. Cuando por fin arribó, vio que su casa era la que ardía en llamas.

El capitán Iván Riobueno, del Cuerpo de Bomberos de Soacha, reveló que la madre de las hermanitas Barbosa dejó a las niñas "encerradas, bajo llave. Al parecer dejó la estufa prendida".

“Eran unas niñas felices”

Así recuerdan los vecinos de Soacha a las hermanitas Barbosa. Una residente afirmó que las menores de edad, “desde que salían en la mañana, jugaban con todo el mundo. Nunca se negaban a un abrazo, siempre jugaban con todos porque acá hay muchos niños. Siempre las vamos a recordar como unas niñas muy alegres”.

El incendio en Soacha también destrozó otras cuatro casas, que funcionaban como recicladoras, y tres carros.

Tres menores de edad, de 14, 12 y 9 años, así como una adulta, resultaron afectadas por el humo. En el sitio pudieron ser rescatados cinco gallos de pelea y dos perros.