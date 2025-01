Habla papá de Kevin Bocanegra, joven que falleció en Parque Los Nevados: dio detalles del primo

El padre de Kevin Bocanegra, joven de 25 años que murió en el parque Los Nevados, dio nuevos detalles del caso que ha conmocionado a Colombia desde el pasado 31 de diciembre, cuando Kevin falleció en medio de la travesía para llegar al Nevado del Tolima .

Hernando Bocanegra Molano habló con el medio Mastv Canal 3 sobre cómo ha afrontado su duelo, y sobre la relación de su hijo con su primo, Óscar Apolinar, quien fue el guía de la excursión.

(Lea también: Suegra de Kevin Bocanegra revela video de la noche en la que murió el joven en el parque Los Nevados ).

Cabe resaltar que la novia de Kevin, Jois Ramírez, denunció en el podcast 'Más allá del silencio' presuntas negligencias por parte de este sujeto y de las autoridades del parque, pues el joven no alcanzó a obtener la ayuda médica que necesitaba tras sufrir de un edema pulmonar.

"Era una relación muy bonita, eran como un par de

hermanos (...) Kevin siempre me habló de que él admiraba demasiado a Óscar. Me decía: 'Yo quisiera ser como es Óscar porque es muy guapo, es poderoso, es una persona deportista", indicó el padre del joven en la entrevista.

Hernando añadió que, luego de la tragedia, él se encontró con Oscar, quien le dijo, entre lágrimas y con un abrazo, lo siguiente: "Discúlpame, yo hice lo imposible, yo no podía hacer más nada, se me fue mi hermanito".

¿Cuáles síntomas presentó Kevin en el Nevado del Tolima? - Instagram: @joisramirez08

"No hablamos más. Yo lo vi muy mal. De hecho, yo mismo lo aconsejé, le dije: ‘Hermano, usted tiene que irse de urgencias a que lo asista el médico, porque yo no quiero que la tragedia se siga complicando", aseguró el padre de Kevin, quien agregó que prefiere que averigüen si hubo falencias "por otro lado", ya que él no tiene "ningún criterio" para juzgar a su sobrino.



Así se enteró el padre de Kevin de la tragedia



En la noche cuando murió Kevin Bocanegra, Hernando se encontraba en su casa. Había bebido algo de alcohol junto con un amigo, cuando recibió una llamada de Jois Ramírez, quien le contó que el joven "estaba muy mal", que llevaba 40 minutos inconsciente y que ella no sabía qué hacer.

El padre de Kevin decidió, en la madrugada, viajar hacia el Quindío, desde donde empezaba la caminata al Nevado del Tolima, para saber qué ocurrió. Sin embargo, su hija decidió asumir el viaje, por lo que él se quedó junto con su esposa en su vivienda, preocupado.

"Ella tiene que ir sola a buscar la manera de recuperar el cadáver de su hermano. (...) No tuvieron el apoyo ni de Defensa Civil, ni de Bomberos ni de ningún ente (...) Mi hija tuvo que ver la forma como descendieron el cadáver de mi hijo de la parte alta, y no fue una cuestión humana porque se hizo en un caballo, se hizo sin ningún tipo de protocolo", recalcó el hombre.

(Lea también: Novia del joven que murió en el Parque Los Nevados pide respeto por su duelo: "No estoy monetizando" ).

A pesar de los esfuerzos de Jois por mantener a Kevin consciente y pedir ayuda, la falta de recursos y la lejanía del lugar hicieron imposible una intervención rápida. - Crédito: Más Allá del Silencio Podcast

Afirmó que, así como Jois denunció, hubo presuntas negligencias por parte de las autoridades. "La administración de Parques Nacionales no les informó, no les exigió el cumplimiento de unos

requisitos básicos. Porque si una persona llega y pretende ingresar el parque tiene la obligación de impedirle su ascenso si ve que no cumple los

requisitos", aseveró.

Y añadió: "A mí nadie, absolutamente nadie me ha llamado, ni Parques Nacionales ni los de la aseguradora para decirme: 'Oiga, señor Bocanegra, lo sentimos mucho por la pérdida de su hijo' ".

El luto que vive la familia de Kevin Bocanegra



El padre de Kevin recuerda al joven como una persona que, además de ser amante de los deportes desde corta edad, era "amable, cariñosa y diligente. Decía: 'Yo jamás quiero ser empleado, sino quiero ser empresario' ".

"La gente es muy morbosa, no respeta. Nadie sabe el dolor tan grande en el que nos encontramos con mi esposa y mis hijos, el dolor tan grande de Jois por haber perdido esa persona con quien ella había sembrado todas sus esperanzas de tener un hogar. Tenían mucho futuro, muchos proyectos juntos", contó el hombre, de 68 años.

Añadió que el legado de su hijo es "su manera de ver las cosas, su sencillez, el ser persona, el ser amigo, buen hijo. Nunca, a pesar de su edad o su corpulencia, llegó a faltarme a mí al respeto, para nada, cuando yo lo reprendía, ya mayor, sencillamente escuchaba y después me llamaba y me decía: 'Gordo, gracias por esa educación que aún hoy en día, después de ser una persona profesional, sigo recibiendo de ustedes' ".