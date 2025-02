Nueva tragedia en Aguachica, Cesar: niña de 12 años murió al ser impactada por bala perdida

Hay tristeza e indignación en el municipio de Aguachica, Cesar, tras la trágica muerte de Vanessa Alejandra Contreras Buelvas, una niña de 12 años que perdió la vida al ser impactada por una bala perdida. El lamentable incidente ocurrió en la noche del jueves 30 de enero de 2025, en un restaurante de comidas rápidas ubicado en el barrio Villa Mare.

Según información del medio local Diario del Cesar, el ataque tuvo lugar alrededor de las 9:25 p.m. Vanessa se encontraba cenando con su madre, Yorleidys Paola Vuelvas Ospino, de 38 años, y un amigo de la familia, Kevin Andrés Pérez Espinoza, de 20 años. De repente, sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente, al parecer, contra uno de los individuos que estaba en el sitio.

En medio del caos, la menor recibió un impacto de bala en la espalda. A pesar de los esfuerzos por trasladarla rápidamente al hospital regional del municipio, el personal médico no pudo salvar su vida debido a la gravedad de la herida. Además, la madre de la niña resultó herida en la rodilla izquierda y Kevin Andrés sufrió una herida en el brazo izquierdo. Ambos se encuentran fuera de peligro.



Cancelan fiestas carnavaleras en Aguachica

En un gesto de solidaridad con la familia de Vanessa Alejandra Contreras Buelvas, la alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, decidió cancelar los festejos carnavaleros que estaban programados para el sábado 1 de febrero de 2025. La decisión fue anunciada a través de un comunicado oficial emitido por la administración municipal.

"La administración municipal se dirige a ustedes en un momento de profunda tristeza y reflexión. Por directrices de nuestra alcaldesa, Greisy Roqueme, se cancela y posterga el evento carnestolendo programado para mañana, 1 de febrero, que incluía el segundo pregón carnavalero y la lectura del bando", se lee en el comunicado publicado el pasado 31 de enero.

La alcaldesa expresó sus más sinceras condolencias a la familia de Vanessa Alejandra y llamó a la ciudadanía a unirse en un acto de reflexión y solidaridad.

La alcaldesa Roqueme también hizo un llamado urgente a las autoridades policiales y al Gobierno nacional para que se implementen medidas efectivas que garanticen la seguridad de los habitantes de Aguachica. "No aceptamos más excusas y necesitamos resultados concretos de nuestras autoridades. Desde el inicio de mi mandato, he insistido ante el Gobierno nacional y departamental en la necesidad de aumentar el pie de fuerza en Aguachica. No descansaré hasta que se realicen las gestiones necesarias para implementar proyectos que mejoren la seguridad en nuestro territorio", declaró la mandataria.