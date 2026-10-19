Parque Tayrona cerrará de manera temporal el 19 de octubre: ¿cuándo volverá a recibir turistas?

El Parque Nacional Natural Tayrona tendrá su último cierre temporal programado de 2026 durante la segunda quincena de octubre. La medida comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre, periodo en el que no se permitirá el ingreso de visitantes ni se prestarán servicios ecoturísticos en esta área protegida del Magdalena. La suspensión de las actividades turísticas responde a una estrategia de conservación que busca dar un respiro a los ecosistemas del parque y reconocer los tiempos de cuidado del territorio establecidos por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Durante estas dos semanas, las comunidades desarrollarán prácticas tradicionales y espirituales, mientras los equipos de Parques Nacionales Naturales adelantarán labores de seguimiento y protección ambiental. De acuerdo con la entidad, el cierre hace parte de la estrategia Respira Tayrona, concertada con los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, iniciativa que contempla tres periodos de cierre durante el año, distribuidos entre febrero, junio y octubre-noviembre, con el propósito de contribuir a la conservación de los recursos naturales y respetar la relación ancestral de estas comunidades con el territorio.



¿Por qué cerrará el Parque Tayrona en octubre de 2026?

El cierre de octubre coincide con Nabbatashi, un periodo del calendario cultural indígena relacionado "con la renovación, la limpieza espiritual y el cuidado del territorio ancestral", según indicó Parques Nacionales. Durante estas fechas, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada realizan prácticas culturales y pagamentos en sitios sagrados, actividades que forman parte de su relación espiritual con la naturaleza. La suspensión temporal del turismo permite que estas prácticas se desarrollen en el territorio, al tiempo que se adelantan acciones para proteger los ecosistemas que hacen parte del parque.

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"Durante este periodo, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta desarrollarán prácticas culturales y espirituales, mientras que nuestros guardaparques adelantarán acciones de conservación, monitoreo y protección de los ecosistemas", agregó la entidad. Además, a este componente cultural se suma que octubre corresponde a una temporada de mayores lluvias, por "la recarga de los sistemas hídricos del área protegida que se conforman por: las quebradas y microcuencas del parque, los cuales son fundamentales para el suministro de agua dulce".



Mientras permanezca cerrado al público, el Parque Nacional Natural Tayrona continuará con labores de conservación, monitoreo e investigación. Los guardaparques desarrollarán acciones de seguimiento a la fauna y la flora, prevención y control, y protección de los ecosistemas terrestres y marino-costeros. "El cierre también representa una oportunidad para fortalecer los trabajos conjuntos con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la entidad para proteger el Agua, la Biodiversidad y las Comunidades, nuestra agenda ABC".



El Parque Nacional Natural Tayrona comprende 19.309 hectáreas marinas y terrestres. En esta extensión se encuentran diferentes ecosistemas que cumplen funciones importantes para la biodiversidad y la regulación de los recursos naturales de la región. En la zona marino-costera hay manglares, lagunas costeras, madreviejas, playas, litoral rocoso, formaciones coralinas, praderas de fanerógamas marinas y fondos sedimentarios. Estos ambientes ofrecen condiciones para la presencia de distintas especies y contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas costeros.

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Según la información suministrada por Parques Nacionales Naturales, el área protegida alberga más de 1.200 especies de aves, mamíferos, peces y plantas. Las actividades ecoturísticas del Parque Nacional Natural Tayrona se reanudarán el martes 3 de noviembre de 2026, "una vez finalizado este periodo de cierre, los visitantes podrán volver a disfrutar de sus paisajes de aguas cristalinas, montañas y exuberante vegetación, así como de las actividades de senderismo, ecoturismo y camping que ofrece esta área protegida".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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