VIDEO | Caimán fue visto en playa del Tayrona mientras caminaba en medio de turistas

Un caimán aguja apareció el domingo 20 de septiembre en el sector de Cabo San Juan del Guía, en el Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena. El animal llegó hasta la playa y caminó entre los visitantes, quienes se apartaron para permitirle continuar su recorrido. El encuentro ocurrió mientras varios turistas permanecían en la playa. Cuando el reptil comenzó a desplazarse por la arena, las personas que estaban en su camino se retiraron y dejaron libre el espacio por el que avanzaba

Algunos visitantes sacaron sus celulares para registrar el momento. En las imágenes se observa cómo el caimán atraviesa la zona mientras las personas permanecen a los lados. Una vez el animal terminó de pasar, se escucharon aplausos entre quienes presenciaron la escena. El comportamiento de los turistas permitió que el caimán continuara su recorrido sin que las personas intentaran acercarse o intervenir. El video posteriormente circuló en redes sociales.



#Viral Un caimán aguja apareció este domingo 20 de septiembre en el sector de Cabo San Juan, dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, y caminó por la arena mientras los visitantes se apartaban para permitirle continuar su recorrido.



El animal avanzó sin atacar a ninguna… pic.twitter.com/2dQxE9G8vc — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 22, 2026

En el caso del ejemplar registrado en el Parque Nacional Natural Tayrona, el parque señaló que "presenta escamas removidas y de acuerdo al sistema de marcación corresponde al individuo número doscientos (200); cabe aclarar que en el estudio realizado anteriormente en el Parque Nacional Natural Tayrona se censaron aproximadamente 70 individuos, por lo tanto, el individuo fue censado en otro sitio. También se observa la onceava escama removida lo que quiere decir que el individuo proviene de un Zoocriadero".



El caimán aguja también habita en el Tayrona

La presencia de este tipo de animales en el Parque Nacional Natural Tayrona está relacionada con las características del área protegida. Allí confluyen diferentes ecosistemas, entre ellos bosques secos, bosques húmedos y nublados, manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas. De acuerdo con información entregada por el Parque Tayrona a Noticias Caracol, en el parque habitan diferentes especies de mamíferos, aves, reptiles y fauna marina. Entre ellas se encuentra el caimán aguja, "una especie clave que mantiene el equilibrio y la salud de los ecosistemas acuáticos, manglares y humedales".



Por esta razón, estos reptiles han sido registrados en distintos lugares del parque, incluidos sectores de playa, lagunas costeras y áreas rocosas. "Este regula el número de peces, crustáceos y otros animales, lo que evita la sobrepoblación y elimina ejemplares enfermos o débiles. Al desplazarse y cavar, ayuda a mantener limpios los canales, pozos y charcos, previniendo la sedimentación excesiva. Sus madrigueras y el movimiento que generan sirven como refugio para otras especies acuáticas, especialmente durante las épocas de sequía".

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Según el comunicado, esta especie tiene un hocico estrecho y alargado, con una forma triangular que da origen a su nombre común de caimán aguja. Esta característica también permite diferenciarlo de los caimanes verdaderos. Los machos adultos alcanzan "longitudes promedio entre 3.5 metros y 5.0 metros, mientras que las hembras suelen oscilar entre 2.5 metros y $3.5 metros". Su coloración puede ir del gris oliva al pardo verdoso en la parte dorsal, mientras que el vientre es más claro. Además, cuenta con glándulas salinas en la lengua que le permiten eliminar el exceso de sal.

El caimán aguja puede vivir tanto en ecosistemas de agua dulce como en ambientes estuarinos y costeros. Dentro de estos últimos se encuentran manglares, ciénagas salobres, ensenadas, playas y bocanas. En el Caribe colombiano y específicamente en el Parque Nacional Natural Tayrona, "utiliza las zonas de transición entre quebradas, manglares y playas marinas para alimentación, descanso y anidación".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL