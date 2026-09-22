En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SANTA MARTA
YAMID AMAT
DONALD TRUMP
ALIAS CHOLO
VILLA DE LEYVA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO | Caimán fue visto en playa del Tayrona mientras caminaba en medio de turistas

VIDEO | Caimán fue visto en playa del Tayrona mientras caminaba en medio de turistas

El caimán aguja apareció el pasado domingo en el sector de Cabo San Juan del Guía, en el Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena. Turistas grabaron el momento.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de sept, 2026
Comparta en:
En video | Caimán aguja recorrió una playa del Tayrona mientras turistas le abrían paso
Caimán aguja recorrió una playa del Tayrona mientras turistas le abrían paso. -
Parque Tayrona

Un caimán aguja apareció el domingo 20 de septiembre en el sector de Cabo San Juan del Guía, en el Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena. El animal llegó hasta la playa y caminó entre los visitantes, quienes se apartaron para permitirle continuar su recorrido. El encuentro ocurrió mientras varios turistas permanecían en la playa. Cuando el reptil comenzó a desplazarse por la arena, las personas que estaban en su camino se retiraron y dejaron libre el espacio por el que avanzaba

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Algunos visitantes sacaron sus celulares para registrar el momento. En las imágenes se observa cómo el caimán atraviesa la zona mientras las personas permanecen a los lados. Una vez el animal terminó de pasar, se escucharon aplausos entre quienes presenciaron la escena. El comportamiento de los turistas permitió que el caimán continuara su recorrido sin que las personas intentaran acercarse o intervenir. El video posteriormente circuló en redes sociales.

Últimas Noticias

Así cayó ‘Los Buitres’, banda señalada de robar una camioneta con una niña de 7 años en Bogotá
BOGOTÁ

Así cayó ‘Los Buitres’, banda señalada de robar una camioneta con una niña de 7 años en Bogotá

Abelardo de la Espriella.
COLOMBIA

Gobierno De la Espriella establece directiva ante el fenómeno de El Niño: ¿qué contempla?

En el caso del ejemplar registrado en el Parque Nacional Natural Tayrona, el parque señaló que "presenta escamas removidas y de acuerdo al sistema de marcación corresponde al individuo número doscientos (200); cabe aclarar que en el estudio realizado anteriormente en el Parque Nacional Natural Tayrona se censaron aproximadamente 70 individuos, por lo tanto, el individuo fue censado en otro sitio. También se observa la onceava escama removida lo que quiere decir que el individuo proviene de un Zoocriadero".

El caimán aguja también habita en el Tayrona

La presencia de este tipo de animales en el Parque Nacional Natural Tayrona está relacionada con las características del área protegida. Allí confluyen diferentes ecosistemas, entre ellos bosques secos, bosques húmedos y nublados, manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas. De acuerdo con información entregada por el Parque Tayrona a Noticias Caracol, en el parque habitan diferentes especies de mamíferos, aves, reptiles y fauna marina. Entre ellas se encuentra el caimán aguja, "una especie clave que mantiene el equilibrio y la salud de los ecosistemas acuáticos, manglares y humedales".

Por esta razón, estos reptiles han sido registrados en distintos lugares del parque, incluidos sectores de playa, lagunas costeras y áreas rocosas. "Este regula el número de peces, crustáceos y otros animales, lo que evita la sobrepoblación y elimina ejemplares enfermos o débiles. Al desplazarse y cavar, ayuda a mantener limpios los canales, pozos y charcos, previniendo la sedimentación excesiva. Sus madrigueras y el movimiento que generan sirven como refugio para otras especies acuáticas, especialmente durante las épocas de sequía".

Publicidad

Según el comunicado, esta especie tiene un hocico estrecho y alargado, con una forma triangular que da origen a su nombre común de caimán aguja. Esta característica también permite diferenciarlo de los caimanes verdaderos. Los machos adultos alcanzan "longitudes promedio entre 3.5 metros y 5.0 metros, mientras que las hembras suelen oscilar entre 2.5 metros y $3.5 metros". Su coloración puede ir del gris oliva al pardo verdoso en la parte dorsal, mientras que el vientre es más claro. Además, cuenta con glándulas salinas en la lengua que le permiten eliminar el exceso de sal.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El caimán aguja puede vivir tanto en ecosistemas de agua dulce como en ambientes estuarinos y costeros. Dentro de estos últimos se encuentran manglares, ciénagas salobres, ensenadas, playas y bocanas. En el Caribe colombiano y específicamente en el Parque Nacional Natural Tayrona, "utiliza las zonas de transición entre quebradas, manglares y playas marinas para alimentación, descanso y anidación".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

Parques nacionales

Santa Marta

Publicidad

Publicidad

Publicidad