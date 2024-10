Periodista fue acosada en vivo por presidente del Concejo de Duitama: la intentó besar

En las últimas horas se dio a conocer un acoso que sufrió la periodista Juliana Correa, quien hace parte del equipo de Red+ Noticias. El hecho ocurrió en pleno vivo y se ve claramente cuando un hombre se le acerca para robarle un beso.

El sujeto que se ve en el video es el presidente del Concejo de Duitama, Boyacá, Julián Andrés Gómez, quien fue elegido con el aval del partido Cambio Radical. Ocurrió a la salida del partido de la selección Colombia y Chile en Barranquilla, el pasado martes 15 de octubre, cuando la periodista se encontraba realizando un reporte.

¿Cómo acosó el político a la periodista de Red+?

Juliana Correa estaba informando sobre el gran triunfo de la selección Colombia en su casa. Allí logró anotar 4-0 ante Chile, esto en medio de la décima fecha de las eliminatorias para el mundial del año 2026.

Cuando estaba concentrada interactuando con el estudio de Red+, ella mantenía una sonrisa frente a la cámara, pero esta se borró rápidamente cuando Julián Andrés Gómez, quien tenía una bandera de Colombia en los hombros y unas cervezas en las manos, se le acercó por el lado derecho mientras tenía los labios estirados hacia la periodista.

Ella, quien se encontraba viendo hacia la cámara, notó cómo se acercaba Gómez. En un rápido actuar, gracias a sus reflejos, logró esquivar el beso. El presidente del Concejo de Duitama le habló a alguien que estaba detrás de la cámara, con una sonrisa, y siguió su camino.

El director de Red+, Giovanni Celis, reprochó el actuar del político: “Nosotros repudiamos este hecho en el momento en que sucedió. Es inaceptable que una de nuestras periodistas, y cualquier periodista de cualquier medio en el país, sea sujeta de este tipo de agresiones y acosos al aire, cuando están cumpliendo su trabajo. ¿Saben qué es lo más delicado del asunto? Averiguando quién es el responsable de este acto de patanería, resultó ser un político. Nada más y nada menos que el presidente del Concejo Municipal de Duitama”.

Celis advirtió que “vamos a acudir a la justicia, como debe ser, porque este tipo de hechos son inadmisibles, impresentables. No se puede tolerar”.

Gómez se contactó con la periodista Juliana Correa

Red+ publicó un mensaje que supuestamente le envió Gómez a la periodista a través de WhatsApp. Cabe recalcar que ella nunca le dio su número, él lo consiguió por otra vía.

El mensaje decía: “Quiero, claro si no es molestia, ofrecerte una disculpa personalmente. No soy un mal tipo y mucha gente está hablando feo o interpretando mal la situación y no quiero que la gente que no conoce piense mal. Quiero dejar el mensaje o hacer entender que robar un beso, con respeto, claro, sin mala intención, no está mal. Hay muchas cosas que sí están mal y nadie se altera tanto”.

Mensaje que le envió Julián Andrés Gómez a la periodista Juliana Correa - Red+

Prosiguió el mensaje con: “¿Recuerdas cuando en los mundiales se volvió moda darle un beso a los periodistas mientras presentaban? Jaja, a mí siempre me gustó, a mí me hubiese gustado. No lo veía nada mal, un beso es amor, así lo veía yo”.

¿Qué dijo Julián Andrés Gómez cuando lo buscó el canal?

En una entrevista que entregó Gómez a Red+, él dijo: “Hay una leve confusión. Yo soy comunicador social para la paz de la Universidad Santo Tomás. Yo estuve muy contento cuando en aquel mundial se puso la moda de darle un beso al periodista. Si ustedes analizan bien el video, ahí nunca hay una sola mala intención”.

