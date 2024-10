Personero de Tuluá denuncia no tener escolta tras ataque sicarial: "Mi vida está en riesgo"

Luego de sufrir un atentado sicarial el pasado viernes, el personero de Tuluá, Óscar Alejandro García Trujillo, denunció que no cuenta con las garantías suficientes para continuar con sus labores como funcionario público.

El estado de salud del personero es estable; sin embargo, en las últimas horas mencionó que tuvo que recibir medicamentos para el sistema nervioso, pues después del ataque no ha podido conciliar el sueño.

García narró que el pasado viernes salía de una reunión con el presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de La Marina y, cuando regresaba a la zona urbana de Tuluá, fue atacado por hombres armados.

El funcionario aseguró que hubo un enfrentamiento de su escolta con los delincuentes, mientras él se refugió en una zona montañosa muy cerca de donde estaban y afirmó que allí esperó entre una y dos horas a que llegaran las autoridades y nunca sucedió nada.

El personero de Tuluá teme por su seguridad

El personero de Tuluá hace un llamado al Gobierno nacional, pues teme por su seguridad y la de su familia. Mientras que la Federación Nacional de Personeros rechazó este hecho y pidió que se investigue de manera exhaustiva.

“Me dejaron sin escolta armado y me informaron que no me podían poner acompañamiento en mi sitio de vivienda. Esta situación me preocupa bastante porque quedé totalmente abandonado. Me dijeron que solamente me iban a hacer rondas. Hago un llamado a las autoridades nacionales para que por favor intervengan. Mi vida está en riesgo, sufrí un atentado y localmente no he tenido respuesta”, manifestó Óscar Alejandro García, personero de Tuluá, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Frente a esta situación, la Gobernación del Valle, la Secretaría de Seguridad y el alcalde de Tuluá no se han pronunciado. Mientras tanto, García sigue a la espera de una pronta respuesta para poder continuar ejerciendo sus deberes pero con garantías.

