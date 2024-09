Policía implicado en chuzadas a Marelbys Mesa dijo que "la orden era de Presidencia"

Noticias caracol en vivo conoció la confesión que hizo ante la Fiscalía uno de los policías implicados en las chuzadas de las que fueron víctimas las entonces niñeras de Laura Sarabia, quien, en ese momento, se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Interceptaciones que se habrían producido luego de la pérdida de una maleta con dinero del apartamento de la funcionaria. El capturado habló de ordenes impartidas desde Presidencia y del fallecido coronel Oscar Dávila.

Alfonso Quinchanegua es el uniformado de la Policía que se convirtió en testigo de la Fiscalía y quien confesó cómo se habrían planeado y ejecutado las chuzadas a las exniñeras de Laura Sarabia. Todo, en varias reuniones en el piso 13 de la DIAN, edificio contiguo a la Casa de Nariño.

¿Qué dijo el policía implicado en chuzadas a niñeras de Laura Sarabia?

Fiscal del caso Cindy Hernández: “Usted ha dicho que, el día 2 de febrero de 2023, asistió a una reunión al piso 13 del edificio de la DIAN, ubicado al lado del Palacio de Nariño. ¿Es así?”.

Alfonso Quinchanegua: “Sí, doctora”.

Fiscal del caso: “¿Sabía usted, antes de subir, para donde iba? ¿Con quién se iba a reunir?".

Alfonso Quinchanegua: “No, doctora, la verdad no tenía conocimiento con quién más me iba a reunir, lo que me había manifestado el señor capitán era que íbamos a realizar una ampliación de denuncia a la…”.

Fiscal del caso: “¿Una qué, perdón?".

Alfonso Quinchanegua: “Una ampliación de denuncia a la señora Laura Sarabia, mediante llamada telefónica, porque ahí hacían el enlace y una vez allá, en el piso 13, no fue así. Lo único que se hizo fue enviarle un cuestionario que yo llevaba listo al correo del señor coronel Dávila. Se le envió ese cuestionario para que, por medio de él, ella contestara ese cuestionario”.

Fiscal del caso: “¿El oficial de Policía con más alto rango en esa reunión, quién era?".

Alfonso Quinchanegua: “Estaba el señor coronel Dávila y le seguía el señor mayor Duván Muñoz, quien era el que dirigía y daba las órdenes”.

¿Quién es Duván Muñóz?

Ese hombre, el mayor Duván Andrés Muñoz, según la matriz de colaboración de Quinchanegua, fue quien dio la orden de elaborar el informe falso para hacer pasar a las empleadas como miembros del Clan del Golfo. ¿El propósito? Establecer donde estaba una maleta de Sarabia que contenía una millonaria suma de dinero y que desapareció desde enero del año pasado.

Policía dice que interceptaciones eran "orden de Presidencia"

Alfonso Qinchanegua: “En la reunión, cuando estuvimos el señor mayor Duván y los demás personal, obviamente manifestaron que tocaba interceptar, pero el señor mayor era insistente en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información, porque, lo que le manifiesto, doctora, la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”.

Dicha orden también la habría recibido otro uniformado de la Policía que, hasta el momento, no había sido vinculado a la investigación: el capitán Oscar Leandro Mojica Cordón”.

Alfonso Quinchanegua: “En el transcurso, cuando nos fuimos trasladando a la oficina en el carro, yo le manifesté al señor capitán Mujica lo mismo, ‘que no interceptábamos esos números’, y él insistía en que tocaba interceptarlos. En la oficina, también, cuando se estaba realizando el informe, cuando estaba realizando ese informe, otra vez le manifesté y me dijo que ‘dejara el miedo’, que necesitaba que tramitáramos eso porque si no íbamos a tener consecuencias”.

Incluso, aseguró que Mojica ya habría participado de otras reuniones donde se planearon las interceptaciones.

Alfonso Quinchanegua: “Sí, señora, él me manifestó que el día del polígrafo, que le hicieron esta señora, él ya había estado en la Casa de Nariño o en el lugar donde le hicieron el polígrafo a la señora Marelbys Meza. Eso sí, él me lo manifestó”.

Según el testigo, accedió a hacer las interceptaciones por miedo a las represalias.

"Me podrían retirar de la Policía"

Fiscal del caso Cindy Hernández: “¿Por qué decidió usted atender la orden de incluir, o de participar en la inclusión de una información que no había entregado una fuente no formal, en un formato de fuentes no formales, y entregarlo a la Fiscalía 102? ¿Por qué decidió hacer eso, sabiendo que el origen de la información no provenía de una fuente humana?”.

Alfonso Quinchanegua: “Doctora, porque lo tomé como una orden y, posterior, también como una amenaza, porque, en ese entonces, la orden era que tocaba interceptar esos números, que era un caso de Presidencia u orden de Presidencia. Entonces, que tocaba hacerlo o hacerlo y también porque podía correr ciertas circunstancias si no lo hacía, teniendo en cuenta que podía ser trasladado a otro departamento o como era de Presidencia me podían retirar de la Policía”.

Dado que Quinchanegua aportó nuevos nombres a la investigación, al final de esta diligencia hizo una advertencia, solicitando protección para él y su familia.

