Profesora dice que su hijo con cáncer no ha sido atendido y requiere trasplante de médula

Varios docentes del país se quejan de las dificultades que han venido presentando con el nuevo modelo del sistema de salud. Muchos maestros advirtieron que no han podido conseguir citas ni obtener medicamentos. Por su parte, una profesora exige que su hijo con cáncer pueda ser atendido pronto.

>>> Vea más: ¿Nuevo modelo de salud para profesores se parece a la hundida reforma a la salud?

Andrea Comas manifestó que tiene un hijo de 4 años con leucemia linfoblástica: “Él requiere de un trasplante de médula. Me encuentro en la situación en que no encuentro a dónde recurrir, dónde me den autorizaciones, dónde nos faciliten la parte administrativa, como lo veníamos desarrollando antes, cuando teníamos un programa especial que se llamaba ‘paciente consentido’, donde teníamos una comunicación directa con la parte administrativa de esa EPS que era Unión Temporal Servisalud”.

La profesora indica que actualmente están desamparados porque no tiene a quién recurrir, los correos electrónicos no son respondidos con prontitud y deben hacer largas filas para poder ser atendidos.

Publicidad

Así como la docente Comas, varios profesores de diferentes regiones de Colombia se trasladaron hacia Bogotá para exigir que el servicio de salud les brinde la atención que necesitan para ellos y sus hijos.

Andrea Comas pide que, de forma inmediata, “se active el programa de paciente consentido, para estas enfermedades de alto riesgo. Tras de que tenemos que trasegar con las enfermedades de nuestros hijos, también tenemos que lidiar con la parte administrativa y las demoras. Es un llamado a Fomag para que nos ayude a nosotros en esta situación. Somos muchas madres, con muchos niños y muchas personas esperando esa atención de manera oportuna”.

Por su parte, José Milton Guzmán, director nacional de Salud Fomag, manifestó que “como implementadores del nuevo modelo de atención en salud, para el magisterio, venimos trabajando intensamente con nuestros aliados, 2.800 prestadores de servicios de salud, del prestador primario y del prestador complementario, que nos han permitido realizar, al menos, 4.000 acciones para atender las necesidades y los requerimientos de los maestros activos, de los pensionados y de sus familias. Esto nos lleva a solicitar la comprensión activa de toda la sociedad colombiana, en especial de los maestros, quienes son los beneficiarios directos de este nuevo modelo”.

Publicidad

>>> Le puede interesar: EPS Compensar radicó oficialmente los documentos para su liquidación