¿Pueden despedirlo por no asistir al trabajo durante el día cívico en Colombia? Abogado responde

El próximo martes 18 de marzo se llevarán a cabo diferentes movilizaciones en todo el territorio nacional para apoyar las reformas laboral y de salud que impulsa el Gobierno nacional. Por esta razón, el presidente Gustavo Petro anunció desde hace varios días que este martes se convocarán las marchas, habrá día cívico en todo el territorio nacional .

El día cívico anunciado por el mandatario pretende que los trabajadores que apoyan estas reformas tengan cierta libertad para participar en las movilizaciones sin que esto represente alguna sanción en sus trabajos o ponga en riesgo los puestos en los que se desempeñan. Pese a lo anterior, cientos de asalariados en Colombia han llegado a cuestionarse cuáles son los límites de dicha medida y si no asistir al trabajo podría traerles problemas en sus empresas.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, Noticias Caracol habló con Camilo García, abogado especialista en relaciones industriales y derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia con magíster en derecho de la empresa de la Universidad de la Rioja - España, quien detalló cuáles son los alcances y límites de esta decisión gubernamental.

¿Qué es un día cívico en Colombia? Esto dice la norma

Un día cívico, acorde con el experto entrevistado, es un "un acto administrativo manifestando la voluntad de la administración en el caso puntual del día 18 de marzo del año 2025". Según expuso García, en este día en particular los trabajadores de la rama ejecutiva no laboran ni prestan sus servicios, pues cuentan con autorización para fomentar su sentido "de identidad nacional y participación ciudadana".

"Duranteun día cívico cesan los términos en las entidades y carteras ministeriales, se pueden suspender actividades académicas en algunas instituciones y se realizan actos cívicos como desfiles, manifestaciones , protestas entre otras", dijo el experto.

Ahora bien, para los trabajadores de otras entidades del Estado como las alcaldías de las mismas, el caso es diferente, pues estas tienen la autonomía para poder decidir si se adhieren al día cívico o si, por el contrario, optan por no otorgar este beneficio a sus trabajadores.



¿Las empresas privadas deben someterse al día cívico?

Las empresas de carácter privado tampoco tienen la obligación de acatar el acto administrativo del día cívico, tal como explica García, por lo que estas tienen la facultad de mantener sus servicios de manera habitual.

Por lo anterior, y tal como lo ha dado a conocer el entrevistado, "no hay obligación alguna" para que las empresas privadas deban permitir que sus trabajadores no asistan al trabajo durante este día". Teniendo en cuenta esto, si su entidad es privada o no pertenece a la rama ejecutiva, esta puede imponerle las medidas correspondientes en caso de faltar al trabajo durante el día cívico.

"En virtud del procedimiento disciplinario interno de la empresa, si esta falta se considera como grave atendiendo al artículo 114 del Código Sustantivo del trabajo y de la seguridad social, el empleador podría activar la sanción correspondiente y terminar la relación laboral respetando el debido proceso de defensa del trabajador", agregó el abogado.

