Día cívico en Colombia: estas son las ciudades que no se sumarán a la jornada de este 18 de marzo

El presidente de la República, Gustavo Petro , anunció el viernes pasado que este martes 18 de marzo será día cívico en Colombia para que la gente acuda a las manifestaciones convocadas por centrales obreras en apoyo a las reformas de su Gobierno.

La jornada se llevará a cabo el mismo día en que la Comisión Séptima del Senado tiene previsto votar la ponencia negativa que podría hundir definitivamente la reforma laboral.

(Lea también: Benedetti dice que alcaldes que no aceptan día cívico del 18 de marzo “no apoyan a la clase obrera” )

Petro aseguró el viernes en un discurso desde Aracataca, en el departamento del Magdalena, que ese día "comienza la consulta popular" que planteó la semana pasada para que los ciudadanos decidan la suerte de sus reformas de salud y laboral.

Publicidad

Sin embargo, el fin de semana algunos mandatarios locales anunciaron que sus ciudades no se sumarán al día cívico, en lo que constituye un nuevo desencuentro entre el Gobierno nacional y algunos alcaldes y gobernadores.

Colprensa

Publicidad

Las ciudades que no se sumarán al día cívico

Bogotá no se sumará al día cívico. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, afirmó este domingo que su administración "garantizará la prestación de todos sus servicios", pero que "no se sumará al día cívico". En ese sentido, explicó que "los 710.000 estudiantes de colegios públicos de la ciudad tendrán clase presencial y alimentación escolar".

"Todos los servicios del Distrito funcionarán con normalidad, incluidos 355 jardines infantiles, 116 comedores comunitarios, 30 Centros Día para la vejez, 12 Centros Amar para la prevención del trabajo infantil y 16 Centros Crecer para niños y niñas con discapacidad", dijo, al tiempo que precisó que su alcaldía "respeta el derecho a la protesta y la manifestación pacífica".

Lea también: Diferencia entre consulta popular, plebiscito y referendo: lo que debe saber tras anuncio de Petro

"Los equipos de diálogo y convivencia, así como los gestores de movilidad y Transmilenio, estarán listos para garantizar los derechos, tanto de quienes decidan salir a las calles como quienes decidan no hacerlo", finalizó Galán.

Publicidad

De igual forma, Medellín tampoco acogerá la iniciativa. Se pronunció Federico Gutiérrez, alcalde de esa ciudad, quien manifestó que los servidores públicos de la capital de Antioquia trabajarán "con normalidad". "No detendremos las instituciones educativas, Buen Comienzo, los servicios de salud, EPM ni ninguna otra institución pública", agregó.

"Como Alcalde, solo puedo tomar la decisión en el sector público del Distrito y eso hago: tenemos una gran responsabilidad con Medellín, la gente confía en nosotros y no vamos a parar. Que siga creciendo la economía. Que se sigan generando miles de empleos de buena calidad y bien pagos. No existe mejor política social que la generación de empleo. A seguir trabajando", afirmó Gutiérrez.

Publicidad

Al día cívico tampoco se sumará la ciudad de Cartagena. El alcalde de la capital del departamento del Bolívar, Dumek Turbay, señaló que "este martes 18 de marzo, tanto las dependencias de la alcaldía como las instituciones educativas oficiales del Distrito, desarrollarán sus actividades en total normalidad y en sus horarios habituales".

No obstante, Turbay aclaró que "las marchas pacíficas programadas tendrán acompañamiento permanente" y "todas las garantías para su realización y buen desarrollo". Por último, resaltó: "las garantías aplican para todos, para los marchantes y para quienes no participan de aquellas".

Lea también: Consulta popular para reforma laboral y de salud sería en octubre, según el ministro de Trabajo

El departamento del Valle del Cauca se sumó a ese grupo de entidades territoriales. "Yo digo para qué vamos a tener un día cívico. Yo creo que podemos trabajar común y corriente. Eso sí, la gente que quiera (puede hacerlo). Nosotros respetamos las manifestaciones pacíficas. Si hay personas de la Gobernación que quieren participar, lo podrán hacer", afirmó Dilian Francisca Toro, gobernadora de ese departamento.

Publicidad

Mandatarios dicen que darán garantías a quienes quieran salir a marchar en el día cívico - Colprensa/Cuenta de Facebook de Jaime Andrés Beltrán

Sobre Cali, la capital del Valle, el alcalde Alejandro Eder afirmó que en esa ciudad "hospitales, colegios, servicios públicos y la administración municipal operarán con normalidad" este 18 de marzo. "Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero nuestra prioridad es que Cali avance con trabajo y resultados para los caleños", agregó.

Publicidad

Al día cívico tampoco se sumará el departamento del Tolima y su capital, Ibagué. "En Ibagué, trabajamos por el bienestar de esta ciudad. El martes 18 de marzo, los funcionarios de la Alcaldía Municipal y todos los institutos descentralizados estaremos laborando con normalidad, porque nuestro compromiso es con los ibaguereños", afirmó la alcaldesa Johana Aranda.

Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, afirmó que si bien su administración respeta y garantiza el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos, la Gobernación "estará el martes 18 de marzo, trabajando, abierta y al servicio de los tolimenses". Esto, según dijo, "porque si la Gobernación no trabaja un día hábil, significa derrochar más de 200 millones de pesos en costos fijos que pagan los ciudadanos con el dinero de sus impuestos".

El día cívico que convocó el presidente Gustavo Petro desató un nuevo desencuentro con algunos alcaldes y gobernadores que no le caminan a la iniciativa del jefe de Estado. ¿Qué ciudades no adoptarán la medida?



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/3wVcHrXyw2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 17, 2025

¿Qué ciudades sí se sumarán al día cívico?



Por lo pronto, el único alcalde que ha dicho que su ciudad sí se sumará al día cívico es el de Sincelejo, Yahir Acuña, quien anunció que lo hará una vez se notifique el decreto presidencial. "Como ciudad, es nuestro deber garantizar el derecho a la protesta, como medio para incorporarse legítimamente en la agenda pública", afirmó el mandatario de la capital del Sucre.

Publicidad

"Una vez seamos notificados del decreto presidencial, la ciudad de Sincelejo acogerá el martes 18 de marzo de 2025 como día cívico en el sector público, en concordancia con la orientación presidencial, que es de público conocimiento", dijo Acuña.

Lea también: ¿Qué es una consulta popular y cómo se convocaría? Lo que debe saber tras anuncio de Petro

Publicidad

¿Qué ciudades no han tomado una decisión?

En ese panorama, no obstante, están las ciudades principales que no han emitido una decisión. Es el caso, por ejemplo, de Barranquilla. De momento, la alcaldía de la capital del Atlántico ha manifestado que aún no decide si acogerá o no la iniciativa del Ejecutivo para este martes 18 de marzo, aunque en esa ciudad ya hay convocatorias para manifestarse.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE NOTICIAS CARACOL DIGITAL

wamoreno@caracoltv.com.co