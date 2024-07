Rector de colegio en Sucre desapareció y Fecode teme que haya sido secuestrado

📄Boletín de Prensa No. 29

📃Denunciamos la desaparición del rector y afiliado a ADES, Armando Luis Rivero Manjarrez, de quien no se tiene noticias desde ayer. Requerimos a las autoridades todas las investigaciones para dar con su paradero, no sólo de Sucre sino en Córdoba.… pic.twitter.com/j2f1a8lofY