Reflexión del padre Linero del 12 de febrero: "Cuando el hombre alaba a Dios, se rompen cadenas"

Hoy, 12 de febrero de 2025, Alberto Linero nos comparte una reflexión profunda y llena de esperanza. En su mensaje, nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. "Dios nos bendice, Dios nos llena de su amor, Dios nos llena de su paz", nos dice el padre Linero , subrayando que, a pesar de las adversidades y problemas que enfrentamos, debemos levantarnos cada día convencidos de que Dios está a nuestro lado y nos ayuda a salir adelante.

En su reflexión, el padre Linero también aborda la importancia de no dejarnos caer en la tentación. "Hoy no me dejes caer en tentación", es la súplica que hacemos al dueño de la vida. Este es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de pedir la ayuda divina para mantenernos en el camino correcto.

La importancia de abrirle el corazón a Dios: padre Linero

El padre Linero también nos invita a abrir nuestro corazón y pedir a Dios bendiciones de salud, paz y gozo. "Padre Dios, abrimos el corazón y te suplicamos una bendición de salud, te suplicamos una bendición de paz, te suplicamos una bendición de gozo", reza, enfatizando que Dios conoce nuestras vidas y sabe lo que necesitamos. Nos anima a vivir todo en la presencia de Dios, confiando en que Él se glorificará en nuestras vidas y nos llenará de alegría y paz.

En su mensaje, el padre Linero también comparte una experiencia cotidiana que resalta la importancia de la comunidad y el compartir momentos simples pero significativos. Nos cuenta cómo disfruta del "tinto de la mañana" y cómo este momento se convierte en una oportunidad para conectar con otras personas, ya sea en el aeropuerto, en las calles de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena o Bogotá. "Yo me tomo el tinto contigo y yo siempre feliz y contento de que podamos compartir y vivir un momento de ánimo y de fuerza", expresa, mostrando cómo estos pequeños rituales pueden fortalecer nuestras relaciones y nuestro espíritu.

Padre Linero invita a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, como tomarse un tinto en la mañana - Getty Images

"Cuando el hombre alaba a Dios, se rompen cadenas": Alberto Linero

El padre Linero también nos habla del Salmo 103, un salmo que invita a la alabanza y la contemplación de Dios. "Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres", recita, destacando la belleza y majestad de Dios. Nos anima a tener ojos y corazón dispuestos a contemplar a Dios y, a través de esta contemplación, alabarlo y bendecirlo. "La alabanza tiene poder, yo estoy seguro de que cuando el hombre alaba a Dios se rompen cadenas, se sanan heridas, se restauran situaciones", afirma, subrayando el poder transformador de la alabanza.

"Dime cómo te relacionas con los demás y yo te diré si eres feliz o no"

En su reflexión, el padre Linero también aborda la importancia de mejorar nuestras relaciones interpersonales. Nos recuerda que la calidad de nuestras relaciones determina nuestra felicidad y nos ofrece cinco consejos para mejorar nuestras relaciones: ser confiables, perdonar, ayudar y colaborar, cultivar la gratitud y tener una experiencia espiritual compartida. "Dime cómo te relacionas con los demás y yo te diré si eres feliz o no", nos dice, enfatizando que trabajar en nosotros mismos es clave para mejorar nuestras relaciones con los demás.

Finalmente, el padre Linero nos invita a reflexionar sobre la creación del ser humano y la importancia de reconocer nuestros límites. Nos recuerda que, aunque somos importantes, no somos absolutos y necesitamos vivir en humildad y dependencia de Dios. "Los seres humanos no somos absolutos, somos contingentes, somos necesitados", nos dice, subrayando que el pecado radica en creernos dueños de la vida y apartarnos de los demás.