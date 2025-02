Reflexión del padre Linero este 10 de febrero: fe y optimismo para empezar el día

Alberto Linero, conocido como el padre Linero , comenzó su mensaje diario este 10 de febrero con un llamado al optimismo y la fe. "Aquí estamos, como todos los días, con ánimo y fuerza, iniciando nuestra jornada con fe, confianza, esperanza y seguridad", expresó. Invitó a todos a que sus pensamientos y palabras sean de optimismo, y a que provoquen en su corazón emociones de bienestar que les hagan saber que son capaces de vencer dificultades y problemas. "No te olvides: Dios te ama y te bendice", añadió.

El padre Linero subrayó la importancia de mantener una actitud optimista. Según él, comenzar el día con pensamientos positivos prepara la mente y el corazón para recibir las bendiciones de Dios. Las palabras de optimismo no solo fortalecen a la persona que las expresa, sino que también tienen el poder de influir positivamente en quienes la rodean. Al expresar palabras de aliento y esperanza, se siembran semillas de bienestar en el entorno.

Preparar la fe para enfrentar los desafíos en el día es clave, según el padre Linero - Getty Images

(Lea también: La poderosa oración a San Miguel Arcángel que aleja a los enemigos y le da protección )



Oración de la mañana del padre Linero

En su oración matutina, el Linero presenta a Dios a todas las personas. "Las pongo en tus manos porque confío en ti, porque sé que tú las amas, porque sé que eres un Dios generoso y misericordioso", dijo. Pide bendiciones, salud, prosperidad, ánimo y fuerza para todos. "Tú lo eres todo y nosotros confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Para ti la gloria y el honor hoy y siempre. Amén, amén y amén", concluyó.

El padre Linero también destacó el valor de las pequeñas cosas de la vida, como el café de la mañana. "Uf, está tibio, como tiene que ser", comentó. Para él, hay cosas que deben ser tibias, ya que si están muy calientes no se pueden tomar, y una sopa fría no es agradable. "A mí me encanta el café de la mañana, me encanta así como está, con esa temperatura", afirmó. Estas pequeñas cosas nos ayudan a iniciar el día con energía y gratitud.

El optimismo es un aspecto clave para empezar el día, según el padre Linero - Getty Images

Publicidad

La alabanza a Dios

El salmo 103 es una invitación a alabar a Dios. Para el Padre Linero, la alabanza es la actitud natural del hombre ante Dios, una expresión de admiración y gratitud por su grandeza y bondad. "Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto", recitó. La creación misma inspira a alabar a Dios, desde la belleza del mar hasta la majestuosidad de las montañas. "La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor", añade.



Cómo superar la desesperanza, según el padre Linero

Linero propone cuatro pasos para vencer la desesperanza:



Entender cuáles son las fuentes que provocan la desesperanza. Puede ser una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, entre otros. Identificar el estímulo que causa esta emoción es el primer paso para enfrentarla.

A veces, los pensamientos negativos alimentan la desesperanza. Es importante revisar si se tienen patrones de pensamiento que llevan a pensar que todo va a salir mal. Estos patrones pueden haber sido inculcados desde la niñez y es necesario trabajarlos para superarlos.

Descubrir si hay algo que se pueda hacer para solucionar el problema. Si hay una solución, se debe actuar en lugar de quedarse en la desesperanza. Si no hay solución, se debe aceptar la situación y buscar la paz interior.

La experiencia espiritual debe ser una fuente de ánimo y esperanza. La oración y la fe en Dios llenan de fuerza para enfrentar las dificultades. "Cuando amanezco sin esperanza, me arrodillo y pongo todo en manos de Dios", confesó el padre Linero. La experiencia espiritual ayuda a vencer la desesperanza y a vivir con alegría y confianza.

Cómo enfrentar la desesperanza, según el padre Linero - Getty Images

(Lea también: Oraciones a la Virgen María: súplicas para pedir por lo inalcanzable )