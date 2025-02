Reflexión del padre Linero este 11 de febrero de 2025: ¿por qué es importante el perdón?

Alberto Linero , en su reflexión del martes 11 de febrero de 2025, ofreció una bendición especial para todos aquellos que comienzan su día. Su mensaje es claro: que el Dios de la vida bendiga a cada persona al abrir los ojos, tomar conciencia de este nuevo día y salir a hacer de esta jornada una jornada de bendición. El padre Linero utilizó el oracional 'El man está vivo' como guía para sus reflexiones diarias, y el tema de hoy es "Perdona nuestras ofensas".

El padre Linero invitó a sus seguidores a profundizar en la oración del Padre Nuestro, específicamente en la petición de perdón por nuestras ofensas. Esta reflexión va más allá de una comprensión superficial, buscando entender verdaderamente lo que se dice en esta oración tan fundamental para la fe cristiana. Linero destaca la importancia de la oración de la mañana y la noche, así como la reflexión y la tarea del día.

La importancia del perdón, según el padre Linero

Al iniciar el día, el padre Linero sugiere una oración de agradecimiento por todas las bendiciones que Dios nos va a regalar. Esta también incluye una declaración de confianza en Dios, poniendo todas nuestras preocupaciones y miedos en sus manos y pidiendo su bendición y salud. Linero utiliza el Salmo 8 para enfatizar la admiración por el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Este salmo es una expresión de asombro por la dignidad y el valor del ser humano, recordándonos que somos valiosos y perfectos a los ojos de Dios.

Linero utiliza una anécdota para ilustrar la riqueza inherente del ser humano. A través de una conversación humorística, destaca que, aunque alguien pueda considerarse pobre, en realidad es rico debido al valor intrínseco de su cuerpo y su vida. Esta reflexión nos invita a reconocer y valorar nuestra propia dignidad y riqueza, independientemente de las circunstancias externas.

Padre Linero invita a seguidores a llenarse de esperanza

El padre Linero también habla sobre la importancia de llenarse de esperanza. Comparte que ha estado investigando y escribiendo sobre la esperanza, y ofrece cinco acciones para llenar el corazón de esperanza:



Buscar historias de superación: leer biografías y relatos de personas que han superado desafíos nos inspira y nos muestra que nosotros también podemos lograrlo.

leer biografías y relatos de personas que han superado desafíos nos inspira y nos muestra que nosotros también podemos lograrlo. Conversar con personas que nos animen: rodearse de personas que nos apoyen y nos motiven es crucial para mantener la esperanza.

rodearse de personas que nos apoyen y nos motiven es crucial para mantener la esperanza. Leer libros y artículos que nos llenen de esperanza: alimentar nuestra mente con contenido positivo y edificante nos ayuda a mantener una perspectiva optimista.

alimentar nuestra mente con contenido positivo y edificante nos ayuda a mantener una perspectiva optimista. Escuchar música y disfrutar del arte que nos anime: la música y el arte tienen el poder de elevar nuestro espíritu y llenarnos de energía positiva.

la música y el arte tienen el poder de elevar nuestro espíritu y llenarnos de energía positiva. Orar con amigos: la oración en comunidad fortalece nuestra fe y nos brinda apoyo emocional y espiritual.

En su reflexión, el padre Linero también aborda el relato de la creación en el libro del Génesis. Destaca la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que estamos llamados a relacionarnos con Él y a abrirnos a la trascendencia. Esta relación con lo divino nos permite reconocer nuestra propia dignidad y valor, y nos invita a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.

La importancia de la voluntad de Dios

Linero subraya que lo importante no es seguir tradiciones o rituales de manera mecánica, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Utiliza el ejemplo de los fariseos y escribas que criticaban a los discípulos de Jesús por no seguir las tradiciones de los mayores. Jesús les responde que lo esencial es honrar a Dios con el corazón y no solo con los labios. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con los valores del Evangelio.

