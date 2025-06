Restricción vehicular en Pasto: así opera el pico y placa del 24 al 27 de junio de 2025

La ciudad de Pastocontinúa implementando medidas de control vehicular con el objetivo de disminuir los niveles de congestión en sus principales corredores viales, mejorar los tiempos de desplazamiento y contribuir con la reducción de emisiones contaminantes en zonas de alta densidad urbana. Una de las principales estrategias adoptadas por la administración municipal para lograr estos propósitos es el sistema de pico y placa, una regulación que limita la circulación de ciertos vehículosde acuerdo con el último dígito de su placa, y que se aplica en el área urbana de la ciudad.

Dicha política pública, establecida por la Secretaría de Tránsito y Transporte a través del Decreto 0106 de 2024, está dirigida a vehículos particulares, motocicletas de cualquier cilindraje y taxis, y busca establecer un equilibrio entre la movilidad urbana y el impacto ambiental generado por el parque automotor.

Pico y placa para la semana del 24 al 27 de junio en Pasto

El horario de restricción va desde las 7:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, durante este tiempo los vehículos cuyas placas estén dentro del rango restringido no pueden circular por las zonas reguladas, a no ser que estén contemplados dentro de las excepciones oficiales. Es importante resaltar que los fines de semana y días festivos no se aplica esta medida, por lo que el lunes 23 de junio no habrá pico y placa. Según el calendario oficial del la Alcaldía de Pasto, los vehículos con placas terminadas en los siguientes números no podrán circular por las calles de la ciudad:



Martes 24 de junio: 0 y 1

Miércoles 25 de junio: 2 y 3

Jueves 26 de junio: 4 y 5

Viernes 27 de junio: 6 y 7

¿Quiénes están exentos de la norma?

Pese a que el sistema es bastante riguroso, existen excepciones que están definidas dentro del decreto mencionado anteriormente. Entre los vehículos exentos de la restricción se encuentran:



Aquellos que prestan servicios esenciales o que cumplen funciones específicas, como los automotores de transporte público colectivo e intermunicipal

Vehículos destinados al transporte de alimentos perecederos o medicamentos

Vehículos de emergencia como ambulancias, carros de bomberos y unidades de socorro.

Unidades médicas y vehículos que transportan personas con discapacidad o condiciones de salud especiales.

Automotores oficiales pertenecientes a organismos estatales, judiciales o de seguridad

Vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que funcionan con gas natural o gas propano

Carros pertenecientes a medios de comunicación que estén identificados

Automotores vinculados a centros de enseñanza automovilística, siempre y cuando estén el instructor y el aprendiz

Carros de instituciones educativas rurales.



Recuerde que no acatar la normativa de pico y placa puede conllevar sanciones económicas considerables, incluyendo una multa cercana a los $711.750, correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del vehículo infractor.

La Alcaldía de Pasto recomienda a los ciudadanos estar atentos a la programación semanal, revisar con antelación el número final de la placa de su vehículo y considerar opciones de transporte alternativo durante los días de restricción. De esta manera no solo se evita sanciones, sino también contribuye al ordenamiento del tránsito en la capital nariñense.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL