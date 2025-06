Pico y placa en Cartagena para vehículos particulares y motos: semana del 24 al 27 de junio

La medida de pico y placa, la cual tiene el propósito de regular el tráfico en las ciudades y de reducir la huella de carbono que generan los vehículos, funciona un tanto distinto en la ciudad de Cartagena.De hecho, la rotación de las placas cambió en abril y se mantendrá vigente hasta el próximo mes de julio. Esta es regulada por el Decreto No. 1979 emitido el 30 de diciembre de 2024 y también tiene como propósito reducir el tiempo de desplazamiento de los ciudadanos durante los horarios de mayor flujo vehicular. La normativa aplica tanto para automóviles particulares como para motocicletas, manteniendo una programación específica por día, basada en el último número de la placa.

Pico y placa en Cartagena para la semana del 24 al 27 de junio

La medida en la capital de Bolívar va de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m, únicamente de lunes a viernes y exceptuando festivos, por lo que el 23 de junio no se tiene en cuenta la normativa. En ese orden de ideas, esta es la rotación de terminación de placas para esta semana:

Martes 24 de junio: placas terminadas en 1 y 2

Miércoles 25 de junio: placas terminadas en 3 y 4

Jueves 26 de junio: placas terminadas en 5 y 6

Viernes 27 de junio: placas terminadas en 7 y 8

Pico y placa para motocicletas



Asimismo, la restricción también se extiende para las motocicletas, con el mismo esquema de terminación de placas, pero con la diferencia de que el horario a cumplir es más amplio, va desde las 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Aplica para los ciclomotores de cualquier tipo de cilindraje, es decir, incluye cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas impulsadas por motores de combustión interna, especialmente si transportan menores de 12 años y mujeres en estado de embarazo.

A pesar de estas limitaciones, se ha dispuesto un corredor vial específico por el cual las motocicletas pueden circular durante el día. Se permite su tránsito desde el monumento a la India Catalina, pasando por la Avenida Luis Carlos López, hasta alcanzar la Avenida Concolón. A partir de ahí, deben continuar su desplazamiento exclusivamente por la calle 30. De esta manera se busca mantener un flujo organizado y seguro de motociclistas, sin interferir de forma crítica en los sectores más congestionados de la ciudad.

Comparendo por no acatar la norma

Cabe resaltar que los conductores que no acaten la norma deberán pagar una sanción monetaria. Según el el Código Nacional de Tránsito en la infracción C14, esta corresponde a 15 salarios diarios mínimos legales vigentes (SMDLV), que para este 2025 equivale a $711.750 pesos y sumado a eso el vehículo implicado podrá ser inmovilizado.

Para verificar que usted no tiene ningún comparendo de tránsito lo puede hacer a través de la página del Simit en la Federación Colombiana de Municipios. Recuerde que estos comparendos los entrega un policía de tránsito con una tirilla o llegan de forma digital a la dirección de correo electrónico que se registró en el RUNT.

