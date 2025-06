"Es secuestro así lo intenten maquillar": Mindefensa por retención de 31 militares en El Plateado

El Ejército Nacional informó que son 31 los militares víctimas de secuestro en el sur del departamento del Cauca, específicamente en el corregimiento de El Plateado. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció en torno a estas retenciones ilegales y dijo son ajenas a la Constitución Política de Colombia.

La Tercera División del Ejército Nacional, por medio de redes sociales, informó que, “en las últimas horas, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 de la Tercera División fueron víctimas de una asonada en el sector La Hacienda, municipio de El Tambo, Cauca. Durante el desarrollo de operaciones militares, el comandante de la unidad y tres soldados profesionales fueron secuestrados en el polideportivo, mientras el resto de la tropa permanecía en las afueras del centro poblado, rodeados por aproximadamente 200 habitantes del sector”.



¿Cómo secuestraron a los militares?

Según la institución, esta situación habría sido consecuencia de la instrumentalización ejercida por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC, sobre las comunidades. “Mantenemos nuestro despliegue en la zona y avanzamos en acciones concretas para restablecer el orden, proteger a la comunidad y garantizar el cumplimiento de su misión constitucional. Exhortamos al respeto de las instituciones y ratificamos nuestro compromiso de velar por la seguridad de las comunidades”, indicó la Tercera División.

Por su parte, el brigadier general Federico Alberto Mejía, comandante de la Tercera División, dijo que “nuevamente, la Carlos Patiño acudió a una de sus estrategias de más bajo calibre y es la de instrumentalizar a la población civil para evitar el desarrollo de operaciones militares”.

Narró el brigadier general que “mientras nos encontrábamos desarrollando una operación muy importante, que dábamos con la captura de un sujeto, que, al parecer, podría ser miembro de la estructura, la Carlos Patiño logró instrumentalizar a la población, amenazándola, constriñéndola, logran recuperar a esta persona y generar una sonada o un secuestro, prácticamente, contra nuestros hombres sobre el sector de la hacienda en el corregimiento de El Plateado”.



Disidencias tendrán que abandonar Cañón del Micay "vivos o muertos"

Por último, el comandante aseguró que “las operaciones continúan desarrollándose con más fuerza que nunca, no vamos a parar. Una asonada no será mérito para parar la fortaleza de nuestros hombres. Por lo contrario, nos genera un mayor compromiso y nos genera un mayor reto contra estas estructuras que, finalmente, tendrán que abandonar, vivos o muertos, el Cañón del Micay. El desarrollo de las operaciones militares no va a terminar. Será un suplicio chino para estas estructuras, que tendrán que enfrentar con rigurosidad el desarrollo de las operaciones militares”.

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre secuestro de militares en el Cauca?

Sánchez, a través de su cuenta de X, manifestó: “La Constitución Política de Colombia es clara. Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro así lo intenten maquillar”.

Agregó el ministro de Defensa que “no existe ningún lugar prohibido para que la Fuerza Pública cumpla con su misión constitucional de restablecer el orden y garantizar la seguridad. La asonada a la Fuerza Pública es un delito y por ende, un ataque al Estado Colombiano”.

Sostuvo también que “la población del cañón del Micay es gente que quiere dejar los cultivos para uso ilícito y transformar el territorio a la paz. No quieren que sus hijos sean reclutados para la violencia, no quieren que sus campos estén llenos de minas y no quieren sembrar un cultivo que se transforma en veneno y muerte”.

Finalmente, el ministro Pedro Sánchez manifestó que “la educación, la salud, las vías, la cultura, el deporte y el trabajo digno van a llegar al Cañón del Micay. Los terroristas son temporales, el Estado es permanente”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias