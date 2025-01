Revelan causa inicial de accidente de bus en vía Pasto-Ipiales que dejó 13 muertos

La general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito y Transporte, dio a conocer la causa preliminar del accidente en la vía Pasto-Ipiales que dejó 13 muertos y cerca de 30 heridos, luego de que el bus en el que se movilizaba se precipitara a un precipicio.

“Es importante indicar que preliminarmente se determina una falla en los sistemas de freno. Este vehículo estaba por un sector que corresponde a 20 kilómetros de una pendiente, hubo un descenso continuo e inicialmente está la información que tenemos”, informó la oficial.

Las autoridades, además, siguen investigando si el conductor excedía los límites de velocidad, como han asegurado sobrevivientes a la tragedia en la vía Pasto-Ipiales.

Una de ellas es Lizeth Velásquez, quien dijo que el conductor “empezó a andar muy rápido. Hay unos desniveles en la vía de Pasto, pasando unos túneles, hay unos desniveles y el señor de lo rápido que venía no los alcanzaba a coger y los cogía derecho, por ende, el bus se movía demasiado. Estaba lloviendo demasiado esa madrugada”.

La mujer contó que el conductor “empezó a frenar y ya no podía frenar, cuando él se levantó y empezó a jalar, no sé si fue el freno de mano, él decía ‘estoy largo de frenos’, todo el mundo empezó en el bus a alterarse”.

Agregó que iba junto a él cuando “pasó una talanquera, porque hay un peaje donde él levantó una talanquera porque la talanquera estaba abajo, pasando ese peaje hay una montaña ahí para usted coger una curva; yo, Lizeth Velázquez, yo le grité y le dije ‘tírelo a la montaña’”.

“Yo no sé porque lo tiró contra el abismo, él lo tiró contra el abismo, y yo le empecé a golpear a unos policías, los policías que estaban haciendo unos retenes, empecé a golpear en los vidrios y el señor empezó a pitar para que todos los carros se orillaran, pero si era un conductor experto, él tuvo que haberlo tirado a la montaña para que el bus volteara y no se muriera mi familia… y se murieron”, aseveró.

Familia de víctimas fatales anuncia acciones legales

A Cali llegaron los cuerpos de los tres integrantes de la familia Sánchez, que perdieron la vida en el accidente de la vía Pasto-Ipiales. Se trata de Miguel Tello, Jacqueline Sánchez y la pequeña Giselle Osorio.

Ricardo Sánchez, su familiar, admite que no puedo creer lo que pasó. “Yo no puedo aceptar que hace dos días estaban con nosotros y ya no están. Y más en la manera en que fallecen. Es algo inexplicable”, expresó.

Tres de los fallecidos en el accidente de la vía Pasto-Ipiales - Fotos suministradas

Así mismo, informó que iniciará procesos legales para que los responsables paguen por la muerte de sus seres queridos en la vía Pasto-Ipiales.

“Siento que cuando uno comete un error, uno debe pagarlo. Uno debe aceptar que cometió un error y debe ser humilde, aceptar las consecuencias. Vamos a seguir un proceso legal hasta donde tengamos que ir. De pronto vamos también a hacer un llamado a las familias que tuvieron muertos en el accidente, que hagamos un tipo de colectivo y podamos hacer algo en conjunto”, precisó.

Al dolor que le causa a la familia Sánchez despedir a sus tres allegados, se suma la preocupación por otro de sus integrantes, una joven de 21 años que permanece hospitalizada en un centro asistencial de Pasto tras resultar gravemente herida en el mismo siniestro.

Ya son ocho los cuerpos que han llegado hasta el Valle del Cauca. Se prevé que en las últimas horas sean trasladados los cinco restantes.