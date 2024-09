También murió Narco José, el perro de Rodolfo Hernández: "Te has reunido con el inge"

La familia del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien murió en la tarde del 2 de septiembre de 2024, tras padecer cáncer de colon, vive otro golpe, pues confirmaron que el fiel amigo perruno del también excandidato presidencial falleció.

>>> Le puede interesar: Murió Rodolfo Hernández a los 79 años tras luchar contra un cáncer

A través de una publicación en la red social Instagram, la constructora de la familia Hernández comunicó que este 3 de septiembre murió ‘Narco José’, el perro de la familia.

¿Qué dijeron sobre la partida de Narco José?

En la publicación, donde aparece el ingeniero Rodolfo Hernández junto con Narco José, escribieron: “Y te fuiste, así, en silencio, siguiendo la sombra de quien fue tu mundo. Ya no había más caminos que recorrer, ni reuniones que compartir. Ahora, donde sea que estén, te has reunido con el ‘inge’, como siempre fue y siempre será. Fuiste su amigo más leal y en tu partida nos dejas el recuerdo de una amistad que desafió, incluso, al tiempo. Descansa Narquito, donde el viento no se cansa y el amor no tiene fin. 🐶❤️”.

Publicidad

Narco José era un perro de raza Bulldog Francés que acompañó a la familia de Rodolfo Hernández por más de 10 años.

¿Por qué se llamaba Narco José el perro de Rodolfo Hernández?

El excandidato presidencial explicó: “El perro es de mi hijo, en ese momento estaba en boga ‘Sin tetas no hay paraíso’ y todo lo de narco, entonces a mi hijo le pareció bien ese nombre. Era el que más queríamos en la casa”.

Publicidad

>>> Le recomendamos leer: ¿Quién era Rodolfo Hernández, excandidato presidencial que murió de cáncer de colon?