Temblor de magnitud 4,1 sacudió a Chocó este viernes, 16 de octubre de 2026: epicentro

departamento del Chocó, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una condición que suele hacer más perceptibles este tipo de eventos en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo fue identificado con el código SGC2026ujrbwk y alcanzó una magnitud de 4.1. El evento se localizó en las coordenadas 6.87 grados de latitud y -77.49 grados de longitud, en una zona del norte del Chocó cercana a varios municipios de la región.

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