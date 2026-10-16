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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor de magnitud 4,1 sacudió a Chocó este viernes, 16 de octubre de 2026: epicentro

Temblor de magnitud 4,1 sacudió a Chocó este viernes, 16 de octubre de 2026: epicentro

El movimiento sísmico ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Esto reportó el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Temblor Colombia 16 de octubre de 2026: epicentro y magnitud
Temblor Colombia 16 de octubre de 2026: epicentro y magnitud -
Getty Images

departamento del Chocó, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 8:02 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, una condición que suele hacer más perceptibles este tipo de eventos en las zonas cercanas al epicentro.

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De acuerdo con la información entregada por el SGC, el sismo fue identificado con el código SGC2026ujrbwk y alcanzó una magnitud de 4.1. El evento se localizó en las coordenadas 6.87 grados de latitud y -77.49 grados de longitud, en una zona del norte del Chocó cercana a varios municipios de la región.

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