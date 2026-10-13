Trabajadora de peaje en Cauca podría perder un ojo tras atentado: ha sido sometida a tres cirugías

Una joven trabajadora del peaje de La Depresión, en la vía Panamericana, en Cauca, podría perder uno de sus ojos tras resultar gravemente herida en un atentado terrorista ocurrido durante el lunes festivo. La joven, de menos de 30 años, ha sido sometida a tres cirugías y, según informó el alcalde de La Sierra, Manuel Fernando Guerrero, se preparaba para una cuarta intervención debido a la gravedad de las lesiones que sufrió por las esquirlas de la explosión.



La mujer es oriunda de la vereda La Lajita, en el municipio de Rosas, Cauca, desde donde se desplazaba hasta su lugar de trabajo cada vez que debía cumplir su turno en el peaje. El mandatario local explicó que la víctima trabaja para la concesión encargada de este punto de cobro y que, además de las heridas que ahora enfrenta, ya había sido damnificada por una tragedia natural ocurrida anteriormente en Rosas.

En una entrevista con Blu Radio, Guerrero relató que regresó a la vereda de La Depresión para acompañar a los afectados y conocer de primera mano su situación. Durante su visita, preguntó por la evolución médica de la joven y recibió información sobre la posibilidad de que pierda uno de sus ojos. La trabajadora recibe atención en el hospital San José de Popayán, mientras que las otras diez personas lesionadas en el ataque, entre ellas dos menores de edad, habrían sufrido heridas de menor gravedad y se encontraban en sus casas guardando reposo, según lo informado al alcalde.

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Una explosión que destruyó el peaje y sembró temor entre los habitantes

El atentado ocurrió cuando hombres armados detonaron una camioneta cargada con explosivos a unos 500 metros del peaje de La Depresión, en la zona rural de La Sierra. La explosión destruyó por completo las instalaciones y dejó once personas heridas. Además, afectó a los comerciantes de la vereda y obligó a cerrar durante buena parte de la jornada la vía Panamericana, uno de los principales corredores de conexión entre Popayán y Pasto, precisamente cuando se desarrollaba el plan retorno de la semana de receso escolar.



El alcalde aseguró que el ataque generó temor entre los habitantes, algunos de los cuales han considerado abandonar la zona por los antecedentes de hechos violentos registrados en inmediaciones del peaje. “Lamentablemente, el peaje quedó totalmente destruido y la gente tiene mucho temor, mucho miedo”, manifestó Guerrero, quien señaló que la Administración municipal busca acompañar a las familias afectadas y encontrar alternativas para atender sus necesidades.



Autoridades señalan a alias Ferley por el atentado

Las autoridades atribuyeron el ataque a las disidencias de las Farc y señalaron a alias Ferley Ríos, presunto cabecilla de la estructura Carlos Patiño, como responsable de ordenar y coordinar esta y otras acciones violentas en el departamento. Por información que permita su captura, se anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

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Guerrero explicó que, aunque La Sierra no ha tenido una presencia tan marcada de grupos armados como otros municipios del Cauca, su ubicación sobre la vía Panamericana la expone a hechos violentos que afectan la tranquilidad de la población. Por eso, aseguró que en los consejos de seguridad solicita mayor presencia del Ejército, especialmente en las zonas rurales, para prevenir nuevos ataques.

“Nosotros en La Sierra sabemos de construcción de paz. Nosotros sabemos quién hace buena panela, quién siembra buen café, quiénes están en proyectos de aguacate, de cacao”, afirmó el mandatario, al insistir en que la comunidad quiere concentrarse en sus actividades productivas y no en la violencia.

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Tras la intervención de la Fuerza Pública, la vía Panamericana fue habilitada nuevamente para el tránsito vehicular al final de la jornada festiva. Sin embargo, mientras se recupera la normalidad en el sector, la joven trabajadora continúa enfrentando las consecuencias más graves del atentado, con la incertidumbre sobre la recuperación de su ojo y las secuelas que podría dejarle la explosión.

María Paula Rodríguez Rozo

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