En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO PANAMÁ
CASO BLANCA PARDO
IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE
ROCK AL PARQUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ataque con carro bomba en Cauca destruyó el peaje El Bordo: cerraron la vía Panamericana

Ataque con carro bomba en Cauca destruyó el peaje El Bordo: cerraron la vía Panamericana

La explosión ocurrió durante la mañana de este lunes festivo en el sector de La Depresión, en jurisdicción de La Sierra. Las autoridades adelantan verificaciones para establecer las afectaciones y descartar la presencia de otros explosivos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de oct, 2026
Comparta en:
Ataque con carro bomba en Cauca destruyó el peaje El Bordo: cerraron la vía Panamericana
Cerraron la vía Panamericana-
Captura de pantalla

La detonación de un vehículo acondicionado con explosivos destruyó gran parte de la infraestructura del peaje El Bordo, en el departamento del Cauca, y obligó al cierre preventivo de la vía Panamericana durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre. La explosión se registró en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y generó afectaciones en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó daños en la infraestructura y se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades adelantan labores de verificación para establecer con precisión las consecuencias del atentado y determinar si hay más personas afectadas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Las imágenes que comenzaron a circular tras la detonación permiten dimensionar la magnitud de la explosión y los daños ocasionados en este punto de la carretera. Por ahora, los organismos de seguridad trabajan en el lugar para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Publicidad

Últimas Noticias

Abelardo de la Espriella ordenó bombardeo a disidencias en el Catatumbo.
COLOMBIA

Bombardeo de Kfir a disidencias por orden de De la Espriella: ¿quién sería el principal objetivo?

El Andariego
COLOMBIA

'El Andariego', cantante de música popular, sufrió un accidente de tránsito en Antioquia

¿Qué se sabe del atentado en el peaje de El Bordo?

Según la información entregada por el Ejército Nacional, tropas de la Brigada 29 atienden la situación en el sector del peaje de El Bordo, donde se habría perpetrado una acción terrorista con un vehículo acondicionado con explosivos, conocido como VIED.

La institución atribuyó preliminarmente el ataque a integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r), estructura Carlos Patiño. Sin embargo, las circunstancias de la detonación continúan bajo verificación por parte de las autoridades. En su comunicación oficial, el Ejército informó que, hasta el momento del reporte, tres civiles habían resultado heridos. Asimismo, indicó que los soldados desplegados en la zona no presentaban afectaciones y mantenían el control del sector.

Las unidades militares continúan en el lugar con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional, para revisar las condiciones de seguridad y establecer los detalles de lo ocurrido. El Ejército "rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento", concluyó

Publicidad

Uno de los efectos inmediatos del atentado fue el cierre de la vía Panamericana en el sector afectado. La medida se adoptó mientras los organismos de seguridad inspeccionan el área y verifican si existen otros artefactos explosivos que puedan poner en peligro a quienes transitan por el corredor vial.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El cierre genera afectaciones para la movilidad en una de las principales vías de transporte del Cauca, que conecta distintos municipios del departamento con otras zonas del suroccidente colombiano. La situación se presenta, además, durante un puente festivo, periodo en el que aumenta el desplazamiento de viajeros por carretera.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO

Relacionados

Cauca

Atentados Terroristas

Municipio de La Sierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad