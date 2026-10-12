Ataque con carro bomba en Cauca destruyó el peaje El Bordo: cerraron la vía Panamericana

La detonación de un vehículo acondicionado con explosivos destruyó gran parte de la infraestructura del peaje El Bordo, en el departamento del Cauca, y obligó al cierre preventivo de la vía Panamericana durante la mañana de este lunes festivo, 12 de octubre. La explosión se registró en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y generó afectaciones en la zona.



De acuerdo con la información preliminar, el hecho dejó daños en la infraestructura y se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades adelantan labores de verificación para establecer con precisión las consecuencias del atentado y determinar si hay más personas afectadas.

Las imágenes que comenzaron a circular tras la detonación permiten dimensionar la magnitud de la explosión y los daños ocasionados en este punto de la carretera. Por ahora, los organismos de seguridad trabajan en el lugar para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Acaba de registrarse un nuevo atentado terrorista sobre la vía Panamericana. Una explosión se registró en el peaje El Bordo, ubicado en el municipio de La Sierra, Cauca. A esta hora se cierra el paso en la carretera, mientras las autoridades verifican la zona. pic.twitter.com/Fnpuw3xUVt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2026

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¿Qué se sabe del atentado en el peaje de El Bordo?

Según la información entregada por el Ejército Nacional, tropas de la Brigada 29 atienden la situación en el sector del peaje de El Bordo, donde se habría perpetrado una acción terrorista con un vehículo acondicionado con explosivos, conocido como VIED.



La institución atribuyó preliminarmente el ataque a integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r), estructura Carlos Patiño. Sin embargo, las circunstancias de la detonación continúan bajo verificación por parte de las autoridades. En su comunicación oficial, el Ejército informó que, hasta el momento del reporte, tres civiles habían resultado heridos. Asimismo, indicó que los soldados desplegados en la zona no presentaban afectaciones y mantenían el control del sector.



Las unidades militares continúan en el lugar con apoyo de capacidades aéreas y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional, para revisar las condiciones de seguridad y establecer los detalles de lo ocurrido. El Ejército "rechaza este tipo de acciones, que ponen en grave riesgo a la población civil, y mantiene sus unidades desplegadas para fortalecer la seguridad en esta zona del departamento", concluyó

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Uno de los efectos inmediatos del atentado fue el cierre de la vía Panamericana en el sector afectado. La medida se adoptó mientras los organismos de seguridad inspeccionan el área y verifican si existen otros artefactos explosivos que puedan poner en peligro a quienes transitan por el corredor vial.

El cierre genera afectaciones para la movilidad en una de las principales vías de transporte del Cauca, que conecta distintos municipios del departamento con otras zonas del suroccidente colombiano. La situación se presenta, además, durante un puente festivo, periodo en el que aumenta el desplazamiento de viajeros por carretera.

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