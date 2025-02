"Trabajemos juntos": Alcalde Galán le respondió a presidente Petro tras críticas al metro de Bogotá

En un video de seis minutos, el alcalde Carlos Fernando Galán respondió a las críticas que ha planteado el presidente Gustavo Petro con respecto a la construcción del metro de Bogotá y las estrategias que se han llevado a cabo desde la administración distrital para conservar el agua en la ciudad y prevenir un desabastecimiento del recurso hídrico en medio de uno de los periodos más secos que ha vivido esta zona de Colombia.

Y es que, durante la ceremonia de posesión de los ministros de Trabajo y de Transporte llevada a cabo el pasado 18 de febrero, el mandatario criticó algunas de las decisiones que ha tomado la ciudad capital en materia de infraestructura y racionamiento de agua.

Con respecto al agua, el alcalde criticó las afirmaciones de Petro, quien, en su momento, sostuvo que marzo iba a ser un mes crítico para el abastecimiento de agua en Bogotá, pues dijo que, para esa fecha, "el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero". En respuesta a dichas afirmaciones, el alcalde de la ciudad dijo que "ese escenario catastrófico no se cumplió", explicando que Chingaza estaba por encima del 40 por ciento de su nivel.

"Estamos entrando al final de la temporada seca en los embalses y debo decirle que, aunque todavía existen dificultades, Bogotá va por buen camino gracias a las medidas técnicas que hemos tomado", dijo Galán, en respuesta a Petro.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá - Colprensa

Metro de Bogotá: ¿qué responde Galán a lo planteado por Petro?

Respecto a las críticas del mandatario Gustavo Petro con respecto al metro elevado, en las que ha asegurado que este "no le sirve a Bogotá" teniendo en cuenta un estudio llevado a cabo por la Sociedad Colombiana de Ingenieros el cual sostiene que es viable subterranizar una parte de este medio de transporte, Galán también dio una marcada contestación, asegurando que, independientemente del diseño del metro, el objetivo es que este transporte funcione y sea una realidad luego de más de 80 años.

"Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que le sirve a Bogotá", añadió Galán.

Finalmente, en lo relativo a las afirmaciones en las que el mandatario Petro aseguraba que Bogotá "ha comenzado a morir", haciendo referencia a la situación que vivía la capital por la construcción del metro de Bogotá y las jornadas de racionamiento, Galán dio otra respuesta. Según sus datos, "en vivienda, este año, Bogotá va a entregar la misma cantidad de subsidios que el Gobierno Nacional en todo el país".

"Claro que la ciudad tiene muchos problemas que tenemos que solucionar pero le doy unos datos que muestran todo lo contrario. (...) No, presidente, Bogotá no está muriendo. (...) Le quiero hacer dos invitaciones: primero, no le demos más largas, vamos a visitar las obras del metro y a que usted conozca el proyecto porque, aunque hable mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. (...) Trabajemos juntos, Gobierno Distrital y Gobierno Nacional, la gente está cansada de peleas y quiere es ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá", cerró el alcalde.