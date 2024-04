Tras 7 años de tragedia en Mocoa, damnificados siguen sin casa: "No han dado ni para el arriendo"

Siete años después de la tragedia del 31 de marzo de 2017 en Mocoa, que dejó más de 330 muertos tras una avalancha de lodo, los damnificados sin vivienda exigieron al Gobierno reiniciar la construcción de sus casas. Las autoridades anunciaron una hoja de ruta.

Más de 900 familias damnificadas esperan en cambuches improvisados hechos con lonas, que sus casas sean reconstruidas. “No me han dado ni para el arriendo, ni solución, ni nada”, expresó Leonila Reinel, una de las damnificadas.

En la zona por dónde pasó el deslave, las familias que se quedaron sin viviendas esperan que con el pasar de los años el Gobierno cumpla con las obras que están a medio construir.

Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien estuvo de visita en la zona, reconoció las fallas en el proceso de reconstrucción.



"Son 2.555 días de abandono del Estado": gobernador de Putumayo

“Esto es un problema que se lo podemos atribuir al gobierno de Iván Duque, no hay problema en decirlo, pero también ya nosotros llevamos 2 años siendo gobierno, y no hemos sido capaces de solucionar esta serie de problemas. Entonces tenemos que empezar a actuar lo antes posible para castigar a los contratistas que han incumplido, a los interventores que no han sido capaces de darse cuenta de que los contratistas no están haciendo nada”, sostuvo Carrillo.

“Son 2.555 días de abandono del Estado. Esperamos que no sigamos mirando con retrovisor los problemas que ha habido, sean de quien sean, lo que queremos aquí en el departamento del Putumayo es que no se olviden de Mocoa”, reclamó Carlos Marroquín, gobernador de Putumayo.

Para la Alcaldía de Mocoa, la hoja de ruta para atender a la población que sigue damnificada debe ejecutarse de inmediato.

“Para establecer soluciones reales, prontas y urgentes en lo que tiene que ver con las viviendas de los damnificados, el acueducto de Mocoa, las obras de mitigación de la parte alta y baja, y por supuesto, lo que tiene que ver con la recuperación del tejido social de Mocoa”, expresó Carlos Piedrahíta, alcalde de Mocoa.

La Alcaldía, la Gobernación y la Unidad de Gestión del Riesgo estudian una propuesta para gerenciar la construcción de las casas con los mismos mocoanos en medio de los incumplimientos.