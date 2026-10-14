Un muerto y tres heridos dejó intercambio de disparos en el centro de Medellín: así sucedió

Un procedimiento policial terminó en un intercambio de disparos que dejó un hombre muerto, un uniformado herido y dos civiles lesionados en el centro de Medellín. El hecho ocurrió durante la noche de este martes 13 de octubre de 2026, en la calle 47 con carrera 46, en el barrio Colón, luego de que una patrulla recibiera un reporte sobre disparos en el sector.



De acuerdo con el informe de la Policía de Medellín, los uniformados llegaron al lugar y encontraron a un hombre sin vida en la vía pública, además de varios policías, entre ellos uno que había resultado herido durante el procedimiento.

Según la versión entregada por el uniformado lesionado, las autoridades habían recibido información sobre un hombre que presuntamente mantenía una actitud agresiva e incomodaba a las personas de la zona. Cuando el policía se acercó para requerirlo, el individuo habría reaccionado sacando un revólver y disparándole.

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El reporte señala que el uniformado recibió un impacto de arma de fuego en el abdomen, en el lado izquierdo. Ante esta situación, reaccionó con su arma de dotación oficial e impactó al hombre, quien murió en el lugar.



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El intercambio de disparos también dejó a dos personas que no pertenecían a la Policía lesionadas por arma de fuego. Ambas fueron trasladadas a la Policlínica para recibir atención médica, al igual que el uniformado herido.



El primer civil lesionado, de 29 años, presentó una herida por arma de fuego en el costado derecho y quedó pendiente de valoración por parte de un cirujano. El segundo, de 65 años, sufrió una lesión en el antebrazo izquierdo y, según el informe, se encontraba estable.



En cuanto al policía herido, de 43 años, el reporte indicó que presentaba una lesión por arma de fuego en la región abdominal izquierda. Al momento de la información, se encontraba estable y consciente.

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El balance preliminar del procedimiento es de un hombre muerto y tres personas heridas: un integrante de la Policía y dos civiles. El hombre fallecido fue descrito en el informe como una persona de sexo masculino, de entre 35 y 40 años, cuya identidad no fue confirmada en el reporte suministrado.