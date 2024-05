Así fue el sepelio del niño que murió durante atentado de disidencias en Miranda, Cauca

Mientras ocurre una nueva oleada terrorista en Colombia, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, fue sepultado Esteban Villafañe, el niño de 12 años asesinado en un atentado de las disidencias de las FARC en Corinto, Cauca, el viernes 17 de mayo.

Su sepelio se convirtió en el clamor de una comunidad para que la dejen en paz.

Con globos, camisetas y banderas blancas llegaron los compañeros del colegio de Esteban Villafañe a darle un último adiós.

Darlyn Silva, Compañera de Esteban, envió un sentido mensaje de despedida para su amigo: “Ahora que está aquí quiero desearle lo mejor a él. No pudo cumplir los sueños que tanto quería, pero pudo estar conmigo y con el resto de mis compañeros hasta quinto. Que descanse en paz”.

Esteban, de 12 años, es una de las víctimas fatales que deja un ataque atribuido a las disidencias de las FARC en la vía entre Miranda y Corinto, en el Cauca.

“Los niños no deberían pagar por una guerra que no les compete a ellos. Para nosotros es muy duro saber que este niño partió a la eternidad viendo que él no tenía culpa de nada. Una víctima más de esta violencia”, dijo Carmen, una habitante de Corinto.

La madre de Esteban no pudo asistir al sepelio, ya que se encuentra en delicado estado de salud, producto de la explosión.

Martha Characán, familiar de Esteban, informó que “la señora Emma está en estado delicado y crítico. La hija dijo que ella estaba delicada y que lo único bueno es que está estable. Esa es la ventaja, pero igual sigue muy delicada”.

Los habitantes de Corinto adelantaron una marcha como símbolo de rechazo a los hechos de violencia y pidieron paz para sus territorios.

