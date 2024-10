Usuario del Metrocable tras choque de dos cabinas: "Lo vi parado y me dio como miedo"

El pasado miércoles, 2 de octubre de 2024, varios viajeros en el Metrocable de Medellín vivieron momentos de intensa angustia debido a un choque entre dos cabinas en la Línea K. Este incidente se produjo al llegar a la estación Popular, donde una de las cabinas en movimiento impactó a otra que se encontraba vacía. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, a diferencia del trágico accidente de hace tres meses en el mismo lugar, donde se desprendió una cabina y una persona murió, además de que otras 20 resultaron heridas.

Los pasajeros que estaban a bordo durante el choque no pudieron evitar recordar el fatal incidente de junio pasado. “Yo ayer estaba en Santo Domingo y lo vi parado y ya me da como miedo”, comentó Henry Jiménez, un viajero que se encontraba en la zona, reflejando el temor que se ha apoderado de algunos usuarios del Metrocable.

Luz Martínez, otra usuaria del Metrocable, decidió evitar el riesgo y optar por una alternativa más costosa: “Como no hay nadie, yo tampoco voy a ser la primera que me voy a montar. Me voy en el alimentador, así me salgan más caros los pasajes”, evidenciando el impacto psicológico que estos incidentes generan en la comunidad.

¿Cómo fue el accidente del miércoles en el Metrocable de Medellín?

En total, ocho personas que viajaban en la cabina que recibió el impacto fueron rescatadas por el personal del Metrocable en un procedimiento que duró casi tres horas. La empresa Metro de Medellín se mostró proactiva en la atención de la emergencia, asegurando que todas las medidas de seguridad se activaron de inmediato.

Jorge Ramos, jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín, explicó que el choque fue causado por “la disminución de la velocidad de la línea al implementar un plan de contingencia por una avería en un elemento eléctrico del puesto de mando”.

El servicio del Metrocable se reanudó con normalidad poco después del incidente y los voceros de la empresa reiteraron que la falla de esta ocasión no guarda relación con el accidente del 26 de junio. Ramos también advirtió que, aunque el sistema está diseñado para manejar estas situaciones, “un evento como estos podría volver a ocurrir sin generar afectaciones a los viajeros”.

El Metrocable de Medellín celebrará 29 años de operación



En el contexto de este accidente, es importante recordar que el Metrocable de Medellín se prepara para celebrar sus 29 años de operación, un hito significativo desde que en 1995 se inauguró el primer tramo del sistema, que conectaba las estaciones Niquía y Poblado, en la Línea A.

Jaime Andrés Ortiz, gerente social del Metro de Medellín, destacó el impacto histórico de este proyecto en la región. “Fue para el país un tema de esperanza, y en su etapa constructiva fue muy retador”, refiriéndose a las dificultades que enfrentó la obra antes de su finalización.

La red del Metro de Medellín ha experimentado un crecimiento notable desde su creación, extendiéndose rápidamente hasta Itagüí y el occidente de la ciudad. Jonny Vergara, un habitual usuario del sistema, comentó: “Es totalmente motivo de orgullo; sin el metro, todo el sistema de transporte sería como un caos. No me imagino qué sería de los Paisas sin el Metro”.

El sistema, que comenzó con 40 trenes, hoy cuenta con un total de 80. La modernización de los vagones y la mejora de la operación han sido claves para su desarrollo. Jaime Andrés Ortiz enfatizó la innovación que representaron los metrocables: “Fue muy innovador en su momento, como un cable que era usado en otras partes como atractivo turístico, venía a la ciudad de Medellín a poder atender la necesidad de movilidad”.

Además de los metrocables, el metro de Medellín ha continuado su expansión, incorporando nuevas líneas y sistemas de transporte. Desde la línea turística Cable Arví en 2010 hasta el tranvía de Ayacucho en 2016 y las líneas H, M y P que se inauguraron en los años siguientes, el Metro se ha consolidado como un pilar de la movilidad urbana en la región.

En casi 29 años de operación, el Metro de Medellín ha movilizado a más de 5 mil millones de personas y su impacto ha trascendido las fronteras de la ciudad, extendiéndose hasta Ecuador con la reciente operación del Metro Subterráneo de Quito. Jaime Andrés Ortiz concluyó resaltando la importancia del sistema: “Bajo la topografía de la ciudad, contar con metrocables era esencial porque no permitía tener otro tipo de transporte. Crecer en metrocables es lo que facilita realmente que la gente se pueda mover muy fácil”.

En medio de los retos y las dificultades, el Metrocable y el Metro de Medellín siguen siendo símbolos de progreso y modernidad, a pesar de los incidentes que pueden poner a prueba la confianza de sus usuarios.