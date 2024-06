Vecinos de Mosquera, desesperados, denuncian que parejas tienen intimidad en plena calle

En Mosquera, Cundinamarca, se vive una problemática por cuenta de las fiestas callejeras, eventos que ya tienen desesperados a varios residentes del barrio Planada.

De acuerdo a lo informado por Blu Radio, en este tipo de celebraciones, que se llevan a cabo los fines de semana, centenares de personas se reúnen, consumen licor y perturban la tranquilidad de quienes habitan por la zona.

En estas fiestas no solo se evidencia un gran consumo excesivo de alcohol, también de drogas. Incluso, los vecinos de dicho sector en Mosquera aseguran que hay presencia de personas armadas, un aspecto que ha generado hechos violentos y muertes.

Es tal la magnitud de las celebraciones que algunas personas llegan a cerrar las vías y no permiten el paso de vehículos, así como también se ven casos en donde realizan sus necesidades fisiológicas en la calle.

Los residentes precisan que la situación no es nueva para las autoridades, pero los esfuerzos de estas son mínimos, ya que, según ellos, llegan al sector, patrullan y se retiran, sin contener la situación.

"Desde el viernes hasta el lunes no hay descanso. Adicional a eso, sus necesidades fisiológicas las hacen en la calle, orinan, tienen relaciones sexuales. Ya después de las 9:00 de la noche no hay presencia de la Policía. Si llega a haber presencia de las autoridades, lo único que se encuentra es como un saludo motorizado para 300, 400 personas que están bailando en la calle. Aquí no hay ley para ellos. Entonces nos cogieron la casa de ruana", mencionó un habitante de la zona al medio citado.