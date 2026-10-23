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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video del momento del atentado en peaje de Casanare: investigan si fue una retaliación del Eln

Video del momento del atentado en peaje de Casanare: investigan si fue una retaliación del Eln

El gobernador del Casanare habló con Noticias Caracol y dijo que "nuestra fuerza pública en última semana ha tenido operaciones importantes, permitiendo la captura de grupos al margen de las ley”.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Un atentado terrorista con carro bomba en el peaje San Pedro y que dejó cuatro heridos, durante la madrugada de este viernes, tiene en vilo al departamento de Casanare. El gobernador César Ortíz Zorro habló con Noticias Caracol y anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de estos hechos.

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Según el gobernador, “en las últimas semanas, la fuerza pública ha adelantado operaciones importantes en el norte de Casanare con grupos al margen de la ley, especialmente el Eln. Nos vamos a reunir para determinar si es una retaliación de estos grupos al margen de la ley”.

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Agregó Ortíz que, “tenemos un sistema de videovigilancia. La idea recuperar toda esta información y armar la estrategia para enfrentar a estos delincuentes. Casanare es territorio de paz, es un territorio donde los grupos al margen de la ley se han mantenido al límite. Nuestra fuerza pública en última semana ha tenido operaciones importantes, permitiendo la captura de grupos al margen de las ley”.

Sobre el tránsito en la zona, el gobernador dijo que “en este momento estamos revisando cuáles fueron los daños de la infraestructura y ya posteriormente permitiremos la movilidad”.

Video del momento del atentado

En un video de cámaras de seguridad se ve el momento en el que un hombre dejó el carro bomba en el peaje, se bajó del vehículo y luego se subió a una motocicleta para luego escapar del lugar. Momentos después, el carro hizo explosión.

Elsa Noguera, ministra de Transporte, también se pronunció sobre el atentado y señaló: “¡Rechazo absoluto al terrorismo! El carro bomba en el peaje de la vía entre Villanueva y Monterrey, Casanare, es un acto criminal que atenta contra la vida de los colombianos y el derecho de la gente a movilizarse en paz y seguridad. Desde el Gobierno trabajamos de inmediato con las autoridades para asegurar la zona y proteger a quienes transitan por este corredor. El terror no puede someter la movilidad ni la libertad de los colombianos. Solidaridad con los heridos y sus familias”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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