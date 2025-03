Video | Ladrón disparó y mató a perrita que defendió a su dueña para que no la robaran, en Girón

Hay rechazo y preocupación en Girón, Santander, luego que un delincuente ingresara a una vivienda para asaltar a una mujer. Su perrita la defendió, pero el hombre le disparó. El ladrón quedó grabado en cámaras de seguridad.

Hacia las 5:33 de la mañana, un hombre que viste camiseta y pantaloneta se acercó hasta la puerta de la casa de su víctima a quien intimidó con un arma de fuego. Ante la situación, Luna, la mascota de la mujer a quien intentaron asaltar, salió a defender a su dueña. Sin embargo, el delincuente le disparó.

Mary Luz Rivera, la víctima de este hecho, habló en Noticias Caracol y dijo que “cuando yo abro la reja él se me abalanza a mí, me agarra del pecho y me dice que me calle. En ese momento, yo entré en pánico, empecé a gritar, a pedir ayuda y mi perrita escuchó todos los gritos. Ella sí había logrado salir, ella estaba en la parte de afuera. Entonces, cuando ella escuchó mis gritos, lo cogió de la pierna y lo mordió como dos veces. Entonces, cuando ella lo mordió él me soltó un poco y yo cerré la reja. Yo la pude cerrar y ahí escuché el disparo”.

Tras asesinar a la mascota y percatarse de la llegada de una patrulla de la Policía, el hombre tiró el arma al techo de la casa y salió corriendo por una calle del barrio Villas de San Juan, en Girón.

Publicidad

La perrita recibió un tiro en la cabeza

“Entonces, yo abrí y cuando salí estaba lunita en el piso ya muerta porque se lo pegó en la cabeza. La Policía venía y en el video se ve que él se choca como con la Policía, como que los ve ya venir. Lanzó el arma y queda aquí en el segundo piso, en el techo”, sostuvo Mary.

Luna, perrita matada en Girón - Noticias Caracol

Luna había sido adoptada Hace 4 años su dueña la recuerda como una mascota muy protectora.

Publicidad

“Ella era a cuidar, a que no se acercaran los habitantes de calle y siempre era conmigo. A ella siempre la veía cuando íbamos a mercar. Yo casi siempre la cargaba para todos lados”, indicó la víctima.

El delincuente que cometió este hecho ya fue identificado por las autoridades. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, manifestó que “esa persona está plenamente identificada, se le incautó un arma de fuego y la munición”.

Noticias Caracol

En el barrio Villas de San Juan, en Girón, sus habitantes pidieron reforzar la presencia de las autoridades para evitar nuevos ataques como este.

(Lea también: Imputan a dueña de spa canino en Medellín donde murió Zeus, perrito quemado con un secador)

Publicidad

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE NATALY AYALA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL