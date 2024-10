Videos de riña en Atanasio Girardot entre hinchas de Nacional y Junior que dejó 21 heridos

Una violenta pelea fue captada en videos de los asistentes al partido de Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot. Varios de los involucrados en la riña portaban armas cortopunzantes. Los hechos, por los que fue suspendido el partido, dejaron por lo menos 21 heridos, entre ellos un policía.

>> Pelea entre hinchas de Nacional y Junior en Atanasio Girardot dejó al menos 21 heridos

Lo que habría originado la pelea en el Atanasio Girardot

Todo inició en el minuto 53, después del segundo gol de Nacional. Según información preliminar, los disturbios se presentaron al parecer, debido al robo de un trapo por parte de aficionados del conjunto tiburón.

La situación se tornó caótica y algunos tuvieron que saltar del segundo piso de la tribuna en el Atanasio Girardot para protegerse de la pelea.

Publicidad

La Policía tuvo que recurrir al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los involucrados en los actos de violencia, que quedaron captados en video.

#futbolenpaz Disturbios en el estadio atanasio girardo hinchas del junior ocasionaron d3sm4n3s y se enfrentaron contra hinchas del nacional #noticiapaisa #atleticonacional pic.twitter.com/VXFnG5FsEd — Noticia Paisa (@noticiapaisa) September 27, 2024

Publicidad

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció sobre lo sucedido a través de su cuenta en la red social X y condenó el hecho.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta. Quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. ¡Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, expresó.

En redes circulan fotografías en las que se ve la cara de algunos de los implicados en la pelea que se registró en el Atanasio Girardot.

Lo de hoy en el Atanasio de los “hinchas” del Junior, es el mismo problema que los “hinchas” de Nacional generaron en Bogotá hace unos años… El problema no es de ciudades, de estadios ni de equipos. Deben hacer algo para acabar con tanto delincuente disfrazado de hincha pic.twitter.com/roSVdlj4rk — Santiago Niño Consultor (@snxconsultor) September 27, 2024

Imagen uno: hinchas de Junior protegiendo sus vidas. Imagen dos: hinchas de Atlético Nacional matando hinchas del Junior sin importar si eran niños, niñas, abuelas, mujeres embarazadas. @Dimayor es hora de acabar con esa mafia criminal de Atlético Nacional pic.twitter.com/BPZqJY7DlP — J. Sebastian (@jsebaswe) September 27, 2024

Publicidad

La Dimayor, que suspendió el encuentro de Nacional con Junior, rechazó “categóricamente los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol. En los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia. Hacemos un llamado a todos los aficionados a que vivamos la fiesta del fútbol en paz”.

“Nunca nos requisaron”

Asistentes al partido comentaron en redes que “la seguridad fue terrible, yo estaba en el estadio, nunca nos requisaron, desde el medio tiempo había problemas en norte, nunca llegó la Policía. Cuando empezó el problema solo se veía un policía controlando, los del Junior se fueron contra la tribuna norte”.

Publicidad

“Atacaron gente que se defendía con sombrillas, en eso la banda pirata que estaba en norte baja subió a defender. La gente defendía arriba, mientras que la gente de sur pasó por mitad de occidental”, comentó otra persona.

>> Violentas peleas de hinchas de Nacional y Junior, en diferentes puntos del Atanasio Girardot