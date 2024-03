Volvió buque de Expedición Antártica a Colombia y periodista de Noticias Caracol lloró de la emoción

Tras 121 días de la Expedición Antártica, atracó nuevamente en Cartagena el ARC Simón Bolívar, buque de la Armada Nacional que transportó a la misión científica colombiana al continente blanco.



Contando las horas para volver a casa. Así encontró un equipo de Noticias Caracol en su regreso a los tripulantes del Simón Bolívar tras cuatro meses de navegación, en su expedición a la Antártica.

“Un momento muy emotivo, eternamente agradecido con Dios por darme la oportunidad de llegar sanos y salvos. Un momento que todos gozamos”, dijo el suboficial segundo Byron Bahoque, del departamento de ingeniería.

Por otro lado, el teniente de fragata Belmerth Carrillo, de la división de comunicaciones, se enteró navegando de que iba a convertirse en padre. “En estos momentos no he podido ir a una ecografía a ver a mi hijo, pero si se tiene el contacto por los medios para saber que ese corazón ya palpita y se me hincha el pecho de alegría”.

Estos uniformados se arriesgaron a dejar su vida en tierra para enfrentar los vientos fuertes, el mar picado y una aventura única, que viven pocos en el mundo: llegar a la Antártica para hacer ciencia.

Publicidad

“Llegamos después de 13.790 millas, 121 días navegados, haber visitado 6 puertos en países de Ecuador, Perú y Chile”, indicó el capitán de navío Jahir Robledo, comandante del buque Simón Bolívar.

Este miércoles, 27 de marzo de 2024, los tripulantes del navío fueron recibidos con honores en el corazón de la Armada Nacional, la base ARC Bolívar, el refugio de los buques de Colombia.

Publicidad

A su llegada los esperaba un público especial: sus familias, el faro que les permitió mantener el rumbo.

La capitán de fragata Edna Leal, esposa del comandante del buque Simón Bolívar, agradeció al equipo de Noticias Caracol: “La presencia de ustedes en el buque fue una ayuda muy grande porque nos permitieron sentirlos cerca a pesar de 4 meses sin estar con ellos”.



“Es una felicidad muy grande realmente, es muy emotivo saber que ya está acá. Poder vernos, abrazarnos y contar anécdotas”, dijo el suboficial segundo Samuel Aristizábal, esposo de la primera mujer buzo en Antártica.

Y no solo son un orgullo para los suyos. Hoy se convierten en la primera tripulación en recorrer el océano Pacífico y la península Antártica en el primer buque científico con capacidades polares hecho en Colombia.

Más de 100 personas que sin descanso y con muchas ilusiones trabajaron en pro de la investigación: biología marina, hidrografía, meteorología, oceanografía, ciencias que buscan dar respuestas a los fenómenos ambientales que hoy golpean el planeta.

Publicidad

El 14 de diciembre de 2023, el buque zarpó de Buenaventura e inició su recorrido por aguas internacionales cerca de Ecuador, Perú y Chile. Atravesó el mar más complicado del mundo, el paso de Drake y llegó a la Antártica.

Hoy regresan, sanos y salvos y con miles de momentos en su memoria. Protegieron el azul de la bandera, incluso en el fin del mundo, y le abren la puerta a nuevas oportunidades para la ciencia, la que buscan hacer desde hace 10 años en Antártica.

Publicidad

Emotiva reacción de periodista de Noticias Caracol

La periodista de Noticias Caracol Nicoll Buitrago lloró tras el regreso del buque ARC Simón Bolívar a Colombia y agradeció a sus tripulantes por permitirle vivir esta experiencia de la Expedición Antártica.

“Tengo que darle un agradecimiento especial a cada uno de los tripulantes por permitirnos subirnos en el navío y compartirles las historias y hacer periodismo para la gente”, indicó la comunicadora, quien hizo parte de la Expedición Antártica.