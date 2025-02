Xavier Vendrell se pronunció sobre nexo con 'Papá pitufo': dijo que recibió dinero, pero lo devolvió

El empresario español Xavier Vendrell habló sobre los señalamientos de la supuesta recepción de 500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro por parte de Diego Marín, alias Papá Pitufo. En un comunicado, el catalán dijo que su responsabilidad no fue la gestión de recursos económicos y se refirió a los presuntos nexos con el llamado zar del contrabando.

En un comunicado de este 12 de febrero, Vendrell mencionó que conoció a Diego Marín por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde.

"El mencionado señor Marín quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato", manifestó.

De acuerdo con lo manifestado por Vendrell, Armando Benedetti, hoy jefe de Despacho del Gobierno, el presidente Gustavo Petro y él no han tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín.

"Considero que toda la energía que se tiene, se debe usar para hacer que Colombia cambie y no para profundizar peleas internas", añadió.

En su comunicación también dijo que la campaña a la presidencia del 2022 "logró ser gigante porque gozó de organización y método, alejada de intrigas contra los compañeros de lucha".

¿Quién es 'Papá Pitufo?

Diego Marín tiene 38 años de vida criminal y es conocido en el mundo del contrabando con los alias de 'Papá Pitufo', 'Megalodón' o 'Hugo'. De acuerdo con videos y audios de Noticias Caracol, Marín tendría una nómina de funcionarios públicos, en la Policía Aduanera y la Dian, que permitía su contrabando en los principales puertos de Colombia.

De hecho, este medio de comunicación tiene un video en el cual quedó registrado un hombre que lleva una botella de whisky. Para los investigadores, se trata del mayor Peter Nocua cuando era el comandante de la Policía fiscal y aduanera en Cartagena, el 5 de septiembre del año 2023. Al mayor lo acompaña 'Papá Pitufo' y un agente encubierto.

Al parecer, el whisky era para celebrar el soborno que habría recibido el mayor por omitir controles y permitir el paso de mercancía de contrabando de 'Papá Pitufo'. El supuesto pago de la coima se habría dado en una reunión en uno de los apartamentos del también conocido 'zar del contrabando'.

Alias 'Papá Pitufo' AFP

Presidente pide su extradición

Por su parte, tras los señalamientos a su campaña, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha manifestado que no tiene vínculos con Diego Marín, 'Papá Pitufo', conocido también como 'el zar del contrabando', quien habría aportado una millonaria suma de dinero a su campaña electoral de 2022 y que actualmente espera su extradición desde Portugal.

Cabe señalar que la revista Cambio reveló el pasado domingo una donación de 500 millones de pesos. También hay señalamientos contra Armando Benedetti, a quien se mencionó en una supuesta reunión -en enero de 2022- con 'Papá Pitufo' en España. Según Petro, eso no es cierto.

Presidente Gustavo Petro. Captura de pantalla/Colprensa

"Tengo que hacer constar qué jamás hubo una reunión con Benedetti, Diego Marín y yo en Madrid, España, como dejan insinuar ciertos medios de comunicación. Solo hubo un evento público con centenares de colombianos en el auditorio público de la central obrera española UGT que fue convocado de manera pública y en el cual solo hablé dictando una conferencia", expresó el presidente.

Además, Petro reconoció que vio a Marín "una vez", cuando se lo presentaron "con otros señores como empresario del sanandresito", como se conoce en Colombia a unos comercios que originalmente vendían productos importados libres de impuestos por haber entrado al país por la isla de San Andrés.

El mandatario insistió en la extradición de 'Papá pitufo' desde Portugal, donde fue capurado.

