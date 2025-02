Lo que dijo Cambio sobre supuesto ingreso de dinero del ‘zar del contrabando’ en la campaña de Petro

La Revista Cambio reveló una investigación que sacude los cimientos de la política nacional; la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro por parte de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', un poderoso contrabandista con tentáculos en la Policía, los puertos de carga, las autoridades aduaneras y el mundo político.

Las revelaciones, basadas en fuentes cercanas a la campaña, apuntan a que un maletín con 500 millones de pesos fue entregado como parte de un acuerdo que alcanzaría los 3.000 millones. La operación habría sido gestionada por el empresario español Xavier Vendrell, un cercano amigo de la familia Petro Alcocer, quien colaboró con la campaña presidencial y quien ha sido vinculado a millonarios contratos entre empresas privadas y el Estado.

(Lea también: Susana Muhamad, ministra de Ambiente, presentó su renuncia al gobierno del presidente Petro )

Según la revista, Xavi, como es conocido, recibió el dinero y parte de este se gastó.

En su informe, la Revista Cambio revela, que una vez se conoce el ingreso del dinero, el entonces candidato presidencial ordenó devolverlo.

Publicidad

“A través de Xavier, el 'Papá Pitufo' intentó infiltrar la campaña y ordené devolver esos dineros. Efectivamente, hubo una reunión que dijo ser de Sanandresitos, en la que propuse que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. Xavi no conocía bien Colombia y le advertí que no todo empresario era correcto y que había que desconfiar de todos”, dijo en su momento Petro.

La revista agrega que Gustavo Petro también ordenó grabar el momento en que se regresa el dinero, esto para blindarse en caso de un escándalo, sin embargo, el video de la devolución nunca se lo entregaron.

Publicidad

Alias 'Papá Pitufo', un personaje muy mencionado por funcionarios cercanos al presidente Petro

Y es que el nombre de alias 'Papa Pitufo' no es extraño para el presidente Gustavo Petro, pues en el último consejo de ministros, en televisión nacional, el hoy director de la UNP y excolaborador de la campaña presidencial, Augusto Rodríguez, mencionó a Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', y lo vinculó con Armando Benedetti.

“No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con el tema del señor Pitufo y no sé dónde van a terminar, pero en la primera reunión que hubo estuvo el señor y lo puedo sostener porque me lo dijeron”, dijo Rodríguez.

Según la Revista Cambio, esta no sería la primera filtración de alias 'Papá Pitufo' a la campaña de Gustavo Petro. En 2021, a través de la intermediación de dos miembros del Pacto Histórico, se gestionó una avioneta para trasladar al entonces candidato a Buenaventura. Sin embargo, una vez en tierra, Petro se enteró de que la aeronave había sido proporcionada por un intermediario del señalado.

Alias 'Papá Pitufo', conocido como el zar del contrabando, se encuentra en proceso de extradición y actualmente está recluido en Portugal, a la espera de ser trasladado a Colombia.

Publicidad

Su testimonio podría revelar nuevos detalles sobre el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al mismo tiempo, desde distintos sectores políticos surgen cuestionamientos hacia el presidente por no haber denunciado el caso en su momento ante las autoridades.

Por ahora, el proceso está lejos de concluir y apenas comienza, en medio de una de las mayores crisis políticas para este gobierno.