“Y que siga robando”: concejal de Cúcuta a secretario de Educación en celebración de cumpleaños

En Cúcuta hay polémica luego de que un grupo de concejales le celebraran el cumpleaños al secretario de Educación de la ciudad. En medio del festejo, uno de los cabildantes le lanzó una frase que ha generado todo tipo de reacciones.



En un video difundido en redes sociales se ve a un grupo de concejales de Cúcuta celebrando el cumpleaños del secretario Carlos García Alicastro y, entre risas y aplausos, uno de los cabildantes grita: “que siga robando”.

La grabación ha generado muchas reacciones. De hecho, la polémica creció porque uno de los concejales llamó a un periodista para pedirle que borrara la noticia de las redes sociales.

“Hermano, le voy a pedir el favor que baje eso (…) estoy hablando en nombre de los 19 concejales, baje eso”, fue lo que le dijo un concejal al periodista por teléfono.

Noticias Caracol intentó hablar con Carlos Dueñas, el concejal que lanzó la frase, y con quien hizo la llamada, Sergio Matamoros, pero ninguno quiso pronunciarse al respecto. Quien sí lo hizo fue el secretario de Educación.



“Yo llevo más de 12 años en la vida pública. A fecha de hoy no tengo ninguna investigación ni penal ni fiscal, ni disciplinaria. He tenido actuaciones muy bien realizadas”, comentó el secretario Carlos García Alicastro, agregando que desconoce el porqué de la frase que mencionó el concejal y que no ha hablado con él.

Otro de los concejales de Cúcuta que participó en la celebración se pronunció.

“Hay un comentario desafortunado, un poco fuera de tono. Yo la verdad en ese momento, como lo pueden constatar en el video, ni siquiera me di cuenta de ese comentario, yo estaba esperando a que tomaran la foto y después eso se traduce en una llamada más salida de tono aún sobre una, no amenaza, pero sí una petición que no se le puede hacer a la prensa. Soy respetuoso de los medios de comunicación”, recalcó Álvaro Raad, concejal de Cúcuta.

Los ciudadanos esperan explicaciones ante ese comentario del concejal al secretario de Educación.