Beneficiario de Ser Pilo Paga deberá declarar ante la DIAN 17 millones de pesos: ¿por qué?

Un joven que fue beneficiario del programa Ser Pilo Paga aseguró que estudió su pregrado entre 2016 y 2022 y se encontró con la sorpresa que la DIAN le notificó que debe declarar cerca de 17.000.000 de pesos este año. Dice que no tiene con qué pagar y que sus topes no dan para tener que declarar renta.

“Me condonaron el crédito, porque no es una beca, en el 2023. Ahora me toca declarar renta respecto a mis ingresos del año pasado y me sale que tengo unos ingresos de 115 millones de pesos y me toca pagarle a la DIAN 17.700.000 pesos”, indicó Sebastián González, beneficiario de Ser Pilo Paga, en Noticias Caracol en vivo.

La entidad invitó a todos los estudiantes que están registrando este problema a que editen sus declaraciones de renta, ya que estos créditos son condonables y no deben pagar ningún valor de este nivel.

Ciudadanos denuncian demoras en la DIAN para realizar trámites

La DIAN dispuso dos puntos para que todos los ciudadanos que aún tienen trámites pendientes pueden ir a realizarlos, como la expedición del RUT, la firma digital e incluso la declaración de renta.

Sin embargo, a lo largo de la jornada de este domingo, 18 de agosto de 2024, se presentaron inconvenientes. Muchos ciudadanos se quejaron y expresaron que tuvieron que esperar por largos periodos de tiempo y también fallas en el sistema.

“Después de cuatro horas por fin pudimos salir, pero había 332 personas, según lo que contamos. Es un desorden absoluto”, aseguró un ciudadano.

