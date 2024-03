¿Cómo evitar que la automatización laboral ponga en riesgo los empleos de las personas?

Los desarrollos tecnológicos traen grandes beneficios, pero también pueden significar amenazas para muchas personas. Un estudio de Fedesarrollo advirtió que 6 de cada 10 empleos están en riesgo por la automatización laboral. Es decir, algunas personas podrían ser reemplazadas por máquinas o robots.



La tecnología, la inteligencia artificial y la robotización siguen creciendo a pasos agigantados. Según Fedesarrollo, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú están en riesgo de que varias ocupaciones sean reemplazadas por la automatización laboral.

Quienes pueden estar en riesgo son los que trabajan en personal administrativo, servicios agrícolas, comerciantes y vendedores.

“En donde hay mayor riesgo no es entre las personas más jóvenes, sino en ese rango entre la edad media y media alta, entre los 30 y los 60 años, que son personas que tuvieron hace mucho tiempo su entrenamiento desde el punto de vista de habilidades y que la ausencia de medidas de política pública los haría sufrir de esto”, manifestó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

En las calles, algunos ciudadanos no creen que la tecnología pueda afectar sus oficios. “La tecnología no lo va a explicar, no va a llevar al cliente a conocer la prenda realmente”, manifestó una vendedora de ropa.

“Uno mismo tiene que estar conociendo al cliente”, afirmó un comerciante.

El estudio asegura que los oficios con menos riesgo son los que requieren un alto nivel de creatividad e inteligencia emocional, tales como psicólogos, artistas, enfermeros, terapeutas, entre otros.

Luis Fernando Mejía habló de las propuestas para mitigar los riesgos: “Repensar el sistema educativo, especialmente en sistema de calidad y pertinencia de la formación que hoy en día están recibiendo nuestros niños y jóvenes. Muchas de las habilidades que se necesitan, pues realmente no están siendo enfatizadas".